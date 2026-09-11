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Grindeanu, despre scenariul alegerilor anticipate: Nu poate fi evitat

Întrebat, într-o conferință de presă, despre scenariul alegerilor anticipate, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că „la un moment dat nu poate fi evitat”.
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Daiana Rob
11 sept. 2026, 11:12, Politic
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„Nu pot să le excluzi niciodată. Nu cred că e un scenariu care poate fi dat deoparte. E un scenariu care, din moment ce suntem în acest blocaj, e una din variante. Nu știu dacă e cel mai dorit scenariu, dar nici nu poate că la un moment dat nu poate fi evitat. Partidul Social-Democratic este pregătit și pentru acest scenariu”, a declarat Sorin Grindeanu. 

Declarația liderului social-democrat vine în contextul în care blocajul politic continuă încă din mai, de la căderea guvernului Bolojan, după moțiunea de cenzură inițiată de AUR și PSD. Eugen Tomac, care a fost numit de Nicușor Dan ca premer, și-a depus mandatul pentru funcția de prim-ministru, iar Guvernul Veștea nu a trecut de votul în Parlament, pe fondul controverselor generate de numirea sa.

Potrivit Constituției, alegerile anticipate pot fi organizate dacă Parlamentul respinge cel puțin două solicitări de învestitură și nu acordă votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare. Prima solicitare de învestitură care a fost respinsă de parlament a fost Guvernul Veștea a fost respins în Parlament pe 22 iunie, întrunind doar 189 de voturi din cele 233 necesare.

Cu toate acestea, o nouă variantă recent vehiculată pentru soluționarea blocajului politic ar fi propunerea lui Luca Niculescu în funcția de premier, însă acesta nu are sprijin din partea liberalilor, dacă aparatul de miniștri va cuprinde și politicieni PSD. 

În ceea ce privește varianta numirii lui Luca Niculescu,Sorin Grindeanu a precizat că social-democrații nu vor vota propunerea dacă Executivul nu va include miniștri PSD.

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