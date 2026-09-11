Csoma Botond: UDMR ar putea condiționa sprijinul pentru un viitor Guvern de respingerea legii privind drapelul

Întrebat, vineri, la RFI, dacă UDMR va condiționa sprijinul pentru un viitor Guvern de respingerea proiectului, Csoma Botond a răspuns: „Cred că da, absolut. Dacă vom discuta pe învestirea unui Guvern, sigur, absolut, vom aduce în discuție acest aspect”.

Proiectul susținut de AUR prevede sancționarea demnitarilor care nu sărută drapelul, organizarea în școli a unor ceremonii de ridicare a steagului național și obligația autorităților locale de a stabili o „piață a tricolorului”.

Csoma Botond a criticat dur inițiativa, pe care a calificat-o drept „absolut aberantă”.

„Comuniștii și naziștii au avut această tendință de a obliga oamenii să facă ceva, să-și manifeste sentimentele față de patrie. Mi se pare un proiect absolut absurd”, a declarat liderul deputaților UDMR.

UDMR respinge ideea unui Guvern tehnocrat

Csoma Botond a respins și varianta unui Guvern format exclusiv din tehnocrați, idee avansată de premierul Ilie Bolojan.

„Mie nu mi se pare o idee sustenabilă sau fezabilă în acest moment, de a avea un Guvern eminamente tehnocrat, cu premier tehnocrat și miniștri tehnocrați”, a afirmat deputatul.

În opinia sa, un astfel de Executiv ar avea dificultăți în a obține majorități parlamentare pentru proiectele importante.

„Eu cred că ar fi foarte greu pentru un asemenea Guvern ca pe anumite subiecte să strângă o majoritate în Parlament”, a explicat Csoma Botond.

Ce variante vede UDMR pentru ieșirea din criza politică

Liderul deputaților UDMR spune că există două variante pe care le consideră viabile: un Guvern format din PNL, UDMR și USR, susținut de PSD, sau un Guvern minoritar PSD.

„Ori PSD votează un Guvern PNL-UDMR-USR ori votăm noi un Guvern minoritar PSD. Aceste două variante sunt și în aceste variante nu avem nevoie de voturile extremiștilor”, a declarat acesta.

UDMR exclude însă susținerea unui Guvern care ar depinde de voturile AUR, SOS România sau ale parlamentarilor proveniți din aceste formațiuni.

„Noi nu vom vota un Guvern, în cazul în care la învestire avem nevoie de voturile AUR, SOS și de voturile traseiștilor proveniți din aceste partide”, a spus Csoma Botond, argumentând că UDMR nu dorește o asociere politică cu formațiunile pe care le consideră extremiste și antimaghiare.

Csoma Botond nu exclude alegerile anticipate

În ceea ce privește alegerile anticipate, deputatul UDMR spune că acestea nu sunt excluse, însă consideră că scrutinul anticipat nu ar rezolva problema de fond.

„Nici alegerile anticipate nu rezolvă problema de fond, pentru că vom avea un AUR consolidat pe la 40%, iar în zona partidelor centriste tot o fragmentare va exista”, a declarat Csoma Botond.

Potrivit acestuia, chiar și după alegeri anticipate ar fi necesară formarea unei coaliții.

Deputatul consideră că o eventuală revenire la urne ar putea determina partidele centriste să renunțe la unele dintre „liniile roșii” actuale și să ajungă la un compromis pentru formarea unui Guvern.

„Nu ar fi de dorit să avem alegeri anticipate”, a concluzionat liderul deputaților UDMR.