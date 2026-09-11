Nicușor Dan, editorial în Washington Times despre atacurile din 11 septembrie: „Când toți românii au fost americani pentru o zi” / Mesaj pentru Donald Trump

Editorialul, intitulat „Când toți românii au fost americani pentru o zi”, pornește de la atacurile din 11 septembrie și de la reacția lumii după atentatele care au lovit New Yorkul, Washingtonul și Pennsylvania.

„În urmă cu douăzeci și cinci de ani, într-o dimineață senină de septembrie, teroarea a lovit New Yorkul, Washingtonul și câmpurile din Pennsylvania”, scrie Nicușor Dan.

Președintele afirmă că o zi aparent obișnuită a devenit „un reper istoric”, o zi a tragediei și a doliului, dar și „a solidarității, a acțiunii și a reafirmării valorilor” comune.

„Pe 11 septembrie, întreaga lume, șocată de uciderea atâtor oameni nevinovați, a văzut o națiune ridicându-se din tragedie cu o forță și o energie reînnoite. Oră după oră, în zilele și nopțile care au urmat, valorile fundamentale ale caracterului american s-au manifestat prin nenumărate acte de eroism, generozitate, ingeniozitate și spirit de conducere”, afirmă șeful statului.

Nicușor Dan a scris apoi despre felul în care a trăit personal atacurile din 2001.

„La fel ca mulți dintre compatrioții mei români, simt și astăzi – chiar și după 25 de ani – oroarea, furia și indignarea pe care le-am trăit cu toții în fața acestor atrocități. Îmi amintesc momentul în care am înțeles că atacurile nu erau îndreptate doar împotriva unei țări, ci împotriva valorilor care unesc toate societățile libere”, scrie Nicușor Dan.

„Toți românii au fost americani pentru o zi”

Președintele afirmă că atacurile din 11 septembrie au demonstrat că distanța și granițele nu mai puteau reprezenta o garanție a securității.

„După 11 septembrie, s-a întâmplat un lucru remarcabil. Omenirea a înțeles că durerea unei națiuni poate deveni durerea tuturor națiunilor. În acea zi fatidică, oamenii liberi de pretutindeni au fost alături de America. Într-un sens cât se poate de real, toți românii au fost americani pentru o zi”, a afirmat Nicușor Dan.

El a subliniat că România a răspuns apelului Statelor Unite în lupta împotriva terorismului și că, începând din 2002, mii de militari români au participat la misiuni și operațiuni internaționale.

„Atunci când America și-a chemat aliații și partenerii în lupta împotriva terorismului, România a răspuns. Militarii, aviatorii, marinarii, ofițerii de informații și diplomații noștri au stat – și continuă să stea – umăr la umăr cu omologii lor americani în lupta pentru apărarea valorilor noastre comune, a modului nostru de viață și a idealurilor pe care se întemeiază civilizația noastră”, a scris președintele.

Nicușor Dan a adăugat că unii dintre militarii români trimiși în aceste misiuni nu s-au mai întors acasă.

„Mii de militari români au servit cu curaj și demnitate, iar mulți au plătit un preț greu. Unii nu s-au mai întors niciodată acasă. Sacrificiul lor face parte din istoria alianței noastre. Sprijinul României nu a izvorât doar din obligațiile de alianță, ci și din convingere. Știm din propria noastră istorie că libertatea este prețioasă și fragilă. Știm că societățile democratice trebuie să rămână unite atunci când sunt amenințate”, a precizat Nicușor Dan.

Mesaj pentru Trump: România este „un aliat ferm” al Statelor Unite

Nicușor Dan a transmis în editorial și un mesaj direct președintelui american Donald Trump.

„Mesajul meu către America și către președintele Trump începe și se încheie întotdeauna astfel: România este mândră să fie un aliat ferm al Statelor Unite”, a afirmat șeful statului.

El a descris relația româno-americană drept una cu „o semnificație specială”, construită pe istorie și experiențe comune, și a subliniat rolul Statelor Unite în încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial și în confruntarea de durată cu blocul sovietic.

Nicușor Dan a susținut că acest rol de lider a continuat și sub administrația Trump, prin ideea unei implicări mai mari a aliaților europeni și a unei împărțiri mai echitabile a poverii în materie de securitate.

„La începutul acestui an, am demonstrat din nou acest angajament, facilitând rapid și public cerințele operaționale americane pentru Operațiunea «Epic Fury», prin intermediul Bazei Aeriene Mihail Kogălniceanu, subliniind astfel hotărârea noastră de a fi alături de Statele Unite atunci când securitatea colectivă impune acțiune”, a scris Nicușor Dan.

„Turnurile gemene s-au prăbușit; cuvintele au rămas în picioare”

Nicușor Dan a făcut referire și la cei 250 de ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite și la rezistența valorilor democratice în fața terorismului.

„În 2026, marcăm 250 de ani de când un grup de oameni reuniți la Philadelphia și-au pus semnăturile pe ideea că libertatea îi aparține prin drept fiecărei ființe umane. În urmă cu douăzeci și cinci de ani, acea idee a primit drept răspuns focul. Turnurile gemene s-au prăbușit; cuvintele au rămas în picioare”, a afirmat Nicușor Dan.

La finalul editorialului, președintele a făcut un apel la solidaritate și la apărarea valorilor democratice.

„Numai acționând în solidaritate, vigilenți și hotărâți, ne putem asigura că promisiunile luminoase și universale făcute de Părinții Fondatori cu secole în urmă rămân la îndemâna tuturor – asemenea unei zile senine de septembrie la New York, pe care nicio violență nu o poate cufunda vreodată în întuneric”, a scris Nicușor Dan.