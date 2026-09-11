Nicușor Dan, mesaj la 25 de ani de la atacurile din 11 septembrie: România va rămâne alături de SUA ca partener de încredere

Președintele a transmis compasiunea poporului român în special către familiile care și-au pierdut persoane dragi în timpul atentatelor din 2001.

„Astăzi se împlinesc 25 de ani de la tragedia inimaginabilă a evenimentelor din 11 septembrie și, în numele tuturor românilor, doresc să îmi exprim solidaritatea neîntreruptă și cele mai profunde sentimente de compasiune față de președintele Donald Trump și față de întregul popor american, în special față de familiile care și-au pierdut persoane dragi”, se arată în mesajul publicat pe X de Nicușor Dan.

Unitatea internațională

Liderul de la București a afirmat că tragedia a evidențiat spiritul „curajos, puternic și vizionar” al Americii și a arătat modul în care comunitatea internațională se poate uni pentru apărarea unui mod de viață, evidențiind și implicarea României.

„Atacurile din 11 Septembrie au demonstrat cum o comunitate de națiuni se unește pentru a-și proteja modul de viață și idealurile civilizației. Când America a apelat la aliații și partenerii săi în lupta împotriva terorismului, România a răspuns cu promptitudine și fără ezitare”, a continuat președintele României.

15 ani de la Declarația privind Parteneriatul Strategic

Nicușor Dan a declarat că România va rămâne un aliat de încredere pe scena internațională.

„Vom continua să rămânem uniți în apărarea libertății și a valorilor noastre comune, pentru o lume eliberată de sub povara terorismului și a extremismului. România va rămâne alături de SUA, în calitate de partener de încredere”, a mai notat președintele.

În același mesaj, șeful statului a subliniat parteneriatul strategic România-SUA.

„Pe 13 septembrie marcăm 15 ani de la semnarea Declarației Comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI dintre Statele Unite ale Americii și România. Acest document fundamental a aprofundat legătura noastră vibrantă și a stabilit cadrul cooperării noastre strategice”, a mai notat președintele.

Contextul istoric al atacurilor

În dimineața zilei de 11 septembrie 2001, 19 membri ai rețelei al-Qaida au deturnat patru avioane comerciale. Două dintre aeronave au lovit Turnurile Gemene ale World Trade Center din New York, una a lovit clădirea Pentagonului, iar cea de-a patra s-a prăbușit într-un câmp din Pennsylvania după ce pasagerii au încercat să preia controlul avionului. Aproape 3.000 de oameni au fost uciși.