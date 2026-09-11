Prima pagină » Știrile zilei » Nicușor Dan, mesaj la 25 de ani de la atacurile din 11 septembrie: România va rămâne alături de SUA ca partener de încredere

Nicușor Dan, mesaj la 25 de ani de la atacurile din 11 septembrie: România va rămâne alături de SUA ca partener de încredere

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis vineri un mesaj de solidaritate și compasiune față de poporul american, la comemorarea a 25 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001. Șeful statului a reafirmat angajamentul României de a rămâne un partener de încredere al SUA în combaterea terorismului și extremismului.
Nicușor Dan, mesaj la 25 de ani de la atacurile din 11 septembrie: România va rămâne alături de SUA ca partener de încredere
Nicușor Dan și Donald Trump își strâng mâna la summitul NATO de la Haga din iunie 2025 Foto: Administrația Prezidențială
Radu Mocanu
11 sept. 2026, 11:09, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele a transmis compasiunea poporului român în special către familiile care și-au pierdut persoane dragi în timpul atentatelor din 2001. 

„Astăzi se împlinesc 25 de ani de la tragedia inimaginabilă a evenimentelor din 11 septembrie și, în numele tuturor românilor, doresc să îmi exprim solidaritatea neîntreruptă și cele mai profunde sentimente de compasiune față de președintele Donald Trump și față de întregul popor american, în special față de familiile care și-au pierdut persoane dragi”, se arată în mesajul publicat pe X de Nicușor Dan. 

Unitatea internațională

Liderul de la București a afirmat că tragedia a evidențiat spiritul „curajos, puternic și vizionar” al Americii și a arătat modul în care comunitatea internațională se poate uni pentru apărarea unui mod de viață, evidențiind și implicarea României. 

Atacurile din 11 Septembrie au demonstrat cum o comunitate de națiuni se unește pentru a-și proteja modul de viață și idealurile civilizației. Când America a apelat la aliații și partenerii săi în lupta împotriva terorismului, România a răspuns cu promptitudine și fără ezitare”, a continuat președintele României. 

15 ani de la Declarația privind Parteneriatul Strategic

Nicușor Dan a declarat că România va rămâne un aliat de încredere pe scena internațională. 

„Vom continua să rămânem uniți în apărarea libertății și a valorilor noastre comune, pentru o lume eliberată de sub povara terorismului și a extremismului. România va rămâne alături de SUA, în calitate de partener de încredere”, a mai notat președintele. 

În același mesaj, șeful statului a subliniat parteneriatul strategic România-SUA. 

„Pe 13 septembrie  marcăm 15 ani de la semnarea Declarației Comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI dintre Statele Unite ale Americii și România. Acest document fundamental a aprofundat legătura noastră vibrantă și a stabilit cadrul cooperării noastre strategice”, a mai notat președintele. 

Contextul istoric al atacurilor

În dimineața zilei de 11 septembrie 2001, 19 membri ai rețelei al-Qaida au deturnat patru avioane comerciale. Două dintre aeronave au lovit Turnurile Gemene ale World Trade Center din New York, una a lovit clădirea Pentagonului, iar cea de-a patra s-a prăbușit într-un câmp din Pennsylvania după ce pasagerii au încercat să preia controlul avionului. Aproape 3.000 de oameni au fost uciși.  

Recomandarea video

EXCLUSIV | Rețeaua magistraților, politicienilor și oamenilor de afaceri din Constanța, conectați la pasagerii zborurilor private din Nisa și Mykonos / Conexiunile cu un alt judecător CCR și capii procurorilor din Dobrogea, arestați pentru corupție
G4Media
Scandalul ia amploare! Au apărut facturile și contractele: acuzat de dispariția a 500.000 de euro
GSP.ro
SURSE| Una caldă, una rece pentru ex-consilierul lui Băsescu, Cătălin Avramescu. Scapă de acuzațiile de pornografie infantilă, dar va fi cercetat pentru corupere sexuală de minori
Gandul
Generalul Dorin Ioniță S-A SINUCIS din cauza amantei. Primele imagini de la fața locului
Cancan
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Prosport
„Aurul” fierbinte din subteran. Locurile din România unde sunt rezervoare uriașe de energie geotermală insuficient exploatate
Libertatea
Asigurarea medicală în 2026 pentru românii fără venituri. Cât costă și cum se achită suma?
CSID
Zece mașini celebre lansate pe 11 septembrie 2001, în ziua când America a fost atacată
Promotor
De ce cheltuiesc românii miliarde de euro pe vacanțe în străinătate?
Economedia