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Sorin Grindeanu, mesaj pentru tinerii social-democrați: Nu vreau să fiți tineri frumoși și liberi care mimează libertatea de gândire

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, le-a transmis tinerilor social-democrați, la Școala Politică a TSD, să respingă manipulările și ura din spațiul public și să nu copieze modelele „tinerilor frumoși și liberi”, ci să fie „tineri serioși și dinamici”.
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Radu Mocanu
11 sept. 2026, 10:48, Politic
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Președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a fost prezent vineri la școala politică a Tineretului Social Democrat, unde le-a transmis participanților o serie de recomandări. 

„Întotdeauna, noi, social-democrații, am fost noi chiar dacă am fost criticați, mustrați sau felicitați. Motiv pentru care astăzi eu n-am venit aici să vă spun ce să faceți. Doar am să vă spun ce nu-mi doresc să faceți”, a spus Grindeanu. 

„Nu fiți tineri frumoși și liberi”

Acesta a făcut o referință la protestele cu care s-a confruntat în trecut, subliniind că se aștepta de la viitoarea generație de membri ai partidului să își dezvolte gândirea critică și să intre în conflict cu cei care au o opțiune politică diferită.  

„Nu vreau să fiți tineri frumoși și liberi cu luminițe aprinse la telefoane. Nu vreau să țipați la ordin pe lângă girafe mimând libertatea de gândire. Nu vreau să vă jigniți părinții sau bunicii doar pentru că au altă opțiune politică. Mai ales nu mi-aș dori să vă văd plini de ură pe toți cei care nu vă împărtășesc punctele de vedere”, a declarat liderul social-democrat. 

„Fiți tineri, serioși și dinamici”

Președintele PSD a făcut apel la autenticitate, respect și o viziune proprie în rândul tinerilor social-democrați. 

„Mi-aș dori să vă văd sau să văd în voi ceea ce îmi doresc să văd și la cei doi copii ai mei și anume autenticitate, respect și o viziune. Să fiți TSD. Tineri, serioși și dinamici. Merită acest lucru în ciuda valului de ură și a zoaielor, că nu pot să le numesc altcumva din online, munca voastră se vede, iar rezultatele sunt tangibile” a mai precizat Grindeanu

„Îndemnul meu este să fiți în continuare cât mai mult timp printre oameni, care resimt poate mai mult decât noi în aceste luni criza politică și criza economică cu care ne confruntăm”, le-a mai transmis președintele. 

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