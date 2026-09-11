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Vin luni în care românii vor trebui să aleagă ce plătesc și la ce renunță. Avertismentul lui Mihai Fifor

Deputatul PSD Mihai Fifor avertizează că vin luni în care tot mai mulți români vor trebui să aleagă între ce plătesc și la ce renunță. El îl acuză pe Ilie Bolojan că a blocat formarea unui nou guvern cu puteri depline.
Vin luni în care românii vor trebui să aleagă ce plătesc și la ce renunță. Avertismentul lui Mihai Fifor
Sursa foto: ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
11 sept. 2026, 08:53, Politic
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„Pe kamikaze Bolojan l-a lovit mai nou ideologia”, afirmă Mihai Fifor, care îl acuză pe Ilie Bolojan că a blocat din nou formarea unui nou guvern. Social-democratul susține că România este ținută „blocată de luni de zile”, într-un moment în care ar fi nevoie de un Executiv cu puteri depline.

„Pentru ce, Ilie? Pentru cine?”, întreabă Fifor, care afirmă că situația economică apasă tot mai mult asupra românilor. El vorbește despre prețuri, facturi la energie și gaze și despre dificultățile cu care s-ar confrunta familiile în perioada următoare.

„Ilieeeee, vine iarna, Ilie!!! Românii se pregătesc să stingă lumina și pare că tu ești singurul care refuză să priceapă asta. Țara e în cap. Sărăcia mușcă tot mai tare din milioane de familii. Oamenii numără fiecare leu, prețurile îi strivesc, iar peste toate astea vine iarna. Vin facturile la gaz. Vin facturile la energie. Vin lunile în care tot mai mulți români vor trebui să aleagă ce plătesc și la ce renunță”, susține social-democratul.

El îl acuză pe Bolojan că a majorat taxele, a redus cheltuieli și a transferat, în opinia sa, costurile măsurilor economice către populație și mediul privat.

Fifor: „Ce să facă românii cu ideologia ta?”

Fifor critică și discursul politic al lui Bolojan, după ce premierul ar fi vorbit despre „liberali în economie”, „conservatori social” și „valori creștine”. „Ce să facă românii cu ideologia ta? Ține de foame, Ilie?”, întreabă social-democratul, susținând că valorile creștine presupun „solidaritate, cumpătare, grijă pentru cel vulnerabil și respect pentru oameni”.

„Ce anume a fost liberal în politica ta economică? Taxele mai mari? Presiunea pusă pe mediul privat? Antreprenorii transformați în pușculița statului?”, continuă Fifor.

Social-democratul revine și la situația politică, afirmând că România are nevoie de un guvern cu puteri depline, de rectificare bugetară și de bugetul pentru 2027. „Avem nevoie de stabilitate. Iar tu, Bolojan, insiști să ții totul pe loc”, afirmă Fifor, care se întreabă dacă blocajul este rezultatul „încăpățânării”, al „delirului politic” sau al unei agende pe care românii nu o cunosc.

În final, Mihai Fifor îi cere lui Ilie Bolojan să plece din funcție. „Cel mai toxic premier din istoria recentă a României trebuie să plece. Și asta nu mai este un moft politic. Este o chestiune de siguranță națională. De supraviețuire”, afirmă Fifor.

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