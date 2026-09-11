Cătălin Predoiu, mesaj la 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie: Terorismul nu a reușit să învingă valorile, umanitatea și solidaritatea

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a transmis, vineri, un mesaj cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001, în care afirmă că „terorismul a încercat să inspire teamă şi să dezbine, dar nu a reușit să învingă valorile, umanitatea şi solidaritatea care ne unesc şi astăzi”.

Predoiu a transmis mesajul pe pagina sa de Facebook și a spus că solidaritatea demonstrată Statelor Unite după tragedia din 2001 rămâne la fel de importantă și după un sfert de secol.

„La 11 septembrie 2001, lumea liberă a fost alături de America. După 25 de ani, această solidaritate rămâne la fel de puternică”, a scris Cătălin Predoiu.

„Astăzi, îi comemorăm pe cei care și-au pierdut viața, cinstim curajul celor care au intervenit și reafirmăm forța unității care s-a născut în fața tragediei”, a transmis Predoiu.

El a mai precizat că „terorismul a încercat să inspire teamă și să dezbine. Nu a reușit însă să învingă valorile, umanitatea și solidaritatea care ne unesc și astăzi”.

25 de ani de la atacurile din 9/11

Mesajul ministrul a fost transmis în ziua în care Statele Unite și alte țări comemorează 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001. Atunci, patru avioane de pasageri au fost deturnate de teroriști afiliați rețelei Al-Qaida.

Două dintre aeronave au lovit Turnurile Gemene ale World Trade Center din New York, una a lovit Pentagonul, iar cea de-a patra s-a prăbușit în Pennsylvania după ce pasagerii au încercat să preia controlul avionului. Aproape 3.000 de oameni au murit în urma atacurilor.