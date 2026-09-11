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Miniștrii USR anunță că nu demisionează: Ghinion, suntem și astăzi la muncă

Miniștrii USR au transmis că zvonurile privitoare la o iminentă demisie a Guvernului sunt false. Baronii PSD s-au bucurat puțin, ghinion, miniștrii USR și secretarii de stat sunt și astăzi la muncă.
Miniștrii USR anunță că nu demisionează: Ghinion, suntem și astăzi la muncă
sursa foto: FB
Petru Mazilu
11 sept. 2026, 20:06, Politic
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Reprezentanții USR au atacat PSD și au anunțat că informația privind demisia este fals.

„Baronii PSD s-au bucurat puțin astăzi: Guvernul își dă demisia, anunțau surse. Ghinion! Miniștrii USR și secretarii de stat sunt și astăzi la muncă. Și, în timp ce PSD ne târăște reformele prin instanțe și încearcă să blocheze în justiție fiecare decizie care le taie din privilegii și sinecuri, noi mergem înainte. Chiar și într-o situație extrem de grea, în care am fost aduși după ce PSD-iștii au părăsit guvernarea fără să aibă nimic de pus în loc”, au transmis reprezentanții USR pe FB.

În plus, reprezentanții USR au anunțat că nu intenționează să demisioneze.

„Nu noi am cauzat această criză și este necesară o soluție pe termen lung, dar nu se poate opri țara în loc până atunci. Este nevoie și de oameni care să muncească, nu doar de unii care să clevetească. Nu abandonăm România într-un moment greu”, au precizat cei de la USR.

Scenariul demisiei PNL-USR

Vineri, au circulat mai multe zvonuri privind o iminentă demisie a premierului interimar Ilie Bolojan. Acesta ar fi condiționat demisia de plecarea tuturor miniștrilor PNL și USR.

Scopul demisiei ar fi forțarea președintelui României, Nicușor Dan, să facă o nominalizare pentru poziția de premier.

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