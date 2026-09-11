Un fost președinte al României ironizează PNL si PSD: Își spun „cele două mari partide”

Traian Băsescu, fostul președinte al României, a ironizat partidele din fosta Coaliție de guvernare și spune vineri, 11 septembrie, la Digi24, că PNL și PSD au obținut un rezultat îngrijorător în ultimele sondaje politice.

„N-avem cum să-l citim altfel decât cu îngrijorare. Eu m-am uitat la sondaj și la zona celor două partide, care văd că toți în mass-media și ei înșiși își spun cele două mari partide. Dacă am ajuns să spunem că sunt mari partidele cu 16%, vai de noi”, a spus Băsescu, într-o intervenție la Digi24.

Băsescu: Tandemul PSD-AUR se va instala

Fostul președinte al României avertizează că, din cauza instabilității politice, sunt șanse ridicate ca PSD să se reorienteze către partidele opoziției, pentru a încerca să formeze o majoritate în Parlament. În prezent, niciunul dintre partide nu ar avea majoritate absolută, dacă s-ar organiza alegeri în România.

„AUR-ul și PSD-ul sunt din același trunchi electoral. Deci eu cred că tandemul PSD-AUR se va instala la un moment dat la putere. Cu atât mai mult cu cât, liberalii prin Bolojan chiar favorizează acest lucru”, a mai declarat fostul șef de stat.

Sondajul INSCOP: AUR 40%, numărul votanților PNL scade

Chiar dacă PNL s-a bucurat de o ascensiune după demiterea guvernului Bolojan, datele INSCOP arată că PSD începe să-și recapete din electorat. UDMR rămâne însă la %, în timp ce numărul celor care ar vota cu SENS a crescut și a depășit pragul minim pentru a intra în Parlament.

„Mă uit la cele două partide și văd că cel puțin PNL-ul, care a crezut că l-a găsit pe Mesia să-i facă mari, și am văzut o scădere consistentă față de sondajul din primăvară, consolidarea AUR-ului, partidului AUR. Și asta înseamnă că partidele tradiționale chiar nu-și fac treaba. […] Vine Grindeanu și spune cât de mult bine vrea să facă PSD-ul, dar nu-l lasă liberalii. Vine Bolojan cu inepțiile lui, cu partid de armistițiu, cu termeni de-ăștia absolut neconstituționali”, a concluzionat fostul președinte.