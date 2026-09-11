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Un fost președinte al României ironizează PNL si PSD: Își spun „cele două mari partide”

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, critică dur partidele din fosta Coaliție de guvernare, după rezultatele din cele mai recente sondaje. Acesta ironizează PNL și PSD și spune că se consideră mai votați decât ar fi în prezent, dacă s-ar organiza alegeri.
Un fost președinte al României ironizează PNL si PSD: Își spun „cele două mari partide”
Coralia Frigea
11 sept. 2026, 20:01, Politic
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Traian Băsescu, fostul președinte al României, a ironizat partidele din fosta Coaliție de guvernare și spune vineri, 11 septembrie, la Digi24, că PNL și PSD au obținut un rezultat îngrijorător în ultimele sondaje politice.

„N-avem cum să-l citim altfel decât cu îngrijorare. Eu m-am uitat la sondaj și la zona celor două partide, care văd că toți în mass-media și ei înșiși își spun cele două mari partide. Dacă am ajuns să spunem că sunt mari partidele cu 16%, vai de noi”, a spus Băsescu, într-o intervenție la Digi24.

Băsescu: Tandemul PSD-AUR se va instala

Fostul președinte al României avertizează că, din cauza instabilității politice, sunt șanse ridicate ca PSD să se reorienteze către partidele opoziției, pentru a încerca să formeze o majoritate în Parlament. În prezent, niciunul dintre partide nu ar avea majoritate absolută, dacă s-ar organiza alegeri în România.

„AUR-ul și PSD-ul sunt din același trunchi electoral. Deci eu cred că tandemul PSD-AUR se va instala la un moment dat la putere. Cu atât mai mult cu cât, liberalii prin Bolojan chiar favorizează acest lucru”, a mai declarat fostul șef de stat.

Sondajul INSCOP: AUR 40%, numărul votanților PNL scade

Chiar dacă PNL s-a bucurat de o ascensiune după demiterea guvernului Bolojan, datele INSCOP arată că PSD începe să-și recapete din electorat. UDMR rămâne însă la %, în timp ce numărul celor care ar vota cu SENS a crescut și a depășit pragul minim pentru a intra în Parlament.

„Mă uit la cele două partide și văd că cel puțin PNL-ul, care a crezut că l-a găsit pe Mesia să-i facă mari, și am văzut o scădere consistentă față de sondajul din primăvară, consolidarea AUR-ului, partidului AUR. Și asta înseamnă că partidele tradiționale chiar nu-și fac treaba. […] Vine Grindeanu și spune cât de mult bine vrea să facă PSD-ul, dar nu-l lasă liberalii. Vine Bolojan cu inepțiile lui, cu partid de armistițiu, cu termeni de-ăștia absolut neconstituționali”, a concluzionat fostul președinte.

 

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