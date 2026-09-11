Trump a comemorat la Pentagon atentatele de la 11 septembrie 2001: Nu vom uita niciodată. De aceea luptăm astăzi

Președintele american Donald Trump a ținut vineri, la Pentagon, un discurs în cadrul evenimentului de comemorare a victimelor atentatelor care au avut loc pe 11 septembrie 2001.

Discursul său a început prin a evoca poveștile victimelor, atât cele aflate la bordul zborului 77, care a lovit clădirea Departamentului Apărării, cât și cele din incinta Pentagonului, notează BBC.

„2.977 de suflete minunate au fost smulse din lumea noastră, iar multe altele au murit în săptămânile și anii care au urmat, în urma unor răni oribile. Au fost atât de multe victime”, a afirmat Trump.

„În acea zi, cu toții am fost newyorkezi. Dar, de asemenea, cu toții am fost americani (…) Astăzi, reînnoim jurământul sacru pe care l-am depus pentru prima dată în numele lor, în urmă cu un sfert de secol. Nu vom uita niciodată. De aceea luptăm astăzi”, a adăugat liderul de la Casa Albă, potrivit Sky News.

Trump: Nimic nu te poate pregăti pentru un 11 septembrie

Trump a adus și un omagiu militarilor și a insistat asupra continuității eforturilor acestora în contextul conflictului cu Iranul.

„Îisalutăm pe militarii care acționează chiar acum pentru a se asigura că principalul sponsor al terorismului la nivel mondial, Republica Islamică Iran, nu va deține niciodată, sub nicio formă, o armă nucleară”, a mai spus Trump.

În finalul discursului său, liderul de la Casa Albă a mai spus: „Nimeni nu se poate pregăti vreodată pentru o zi precum cea de 11 septembrie. Dar putem alege întotdeauna să fim genul de națiune pe care lumea a văzut-o în zilele care au urmat”.

11 septembrie 2001, una dintre cele mai dramatice zile din istoria recentă

Pe 11 septembrie 2026 se împlinesc 25 de ani de la atentatele teroriste din Statele Unite, una dintre cele mai dramatice zile din istoria recentă.

În dimineața zilei de 11 septembrie 2001, 19 membri ai rețelei al-Qaida au deturnat patru avioane comerciale. Două dintre aeronave au lovit Turnurile Gemene ale World Trade Center din New York, una a intrat în Pentagon, iar cea de-a patra s-a prăbușit într-un câmp din Pennsylvania după ce pasagerii au încercat să preia controlul avionului. În urma atentatelor, aproape 3.000 de oameni și-au pierdut viața.

La un sfert de secol distanță, 11 septembrie 2001 continuă să fie un moment de referință pentru Statele Unite și pentru întreaga lume. Atentatele au schimbat modul în care sunt privite securitatea, călătoriile aeriene, terorismul și politica externă americană.