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Trump va comemora 25 de ani de la atacurile din 11 septembrie participând la o ceremonie la Pentagon

Președintele american Donald Trump va marca vineri cea de-a 25-a aniversare a atacurilor din 11 septembrie participând la o ceremonie organizată la Pentagon.
Trump va comemora 25 de ani de la atacurile din 11 septembrie participând la o ceremonie la Pentagon
Ioana Târziu
11 sept. 2026, 15:32, Știri externe
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Este al doilea an consecutiv în care Donald Trump marchează ziua la Pentagon. Președintele a participat în 2024 la ceremonia de la Ground Zero.

Evenimentul organizat la Pentagon comemorează viețile pierdute când militanții al-Qaida au deturnat patru avioane și au ucis aproape 2.977 de oameni în trei locații, dând peste cap politica externă și securitatea națională americană.

JD Vance va participa la ceremonia din New York

Potrivit AP, vicepreședintele JD Vance urmează să participe la ceremonia de la New York alături de foști președinți ai SUA. De asemenea, alți oficiali ai administrației vor merge la ceremonia din Shanksville, Pennsylvania.

Vance plănuise să fie la New York pentru aniversare anul trecut. În schimb, a zburat la Salt Lake City pentru a fi alături de familia lui Charlie Kirk, după asasinarea activistului conservator.

În timpul comemorării de anul trecut de la Pentagon, Trump a rostit declarații în care a povestit momente din ziua atacurilor. În discursul președintelui american, au fost incluse fragmente din conversațiile pasagerilor care se aflau la bordul avioanelor deturnate.

Donald Trump: SUA „nu va uita niciodată” victimele

La un eveniment organizat marți, în fața Casei Albe, președintele SUA a promis că „nu va uita niciodată” victimele. Trump a menționat că atacurile din 11 septembrie au fost unul dintre puținele momente din istorie care „împart timpul în ceea ce a fost înainte” și ceea ce a urmat.

În cadrul evenimentului, a fost prezentată o grindă de oțel masivă, de 6,2 metri și aproape 7.000 de kilograme, recuperată din Turnul de Sud al World Trade Center din New York. Călătorind timp de luni de zile prin țară, în cadrul turneului Steel Across America, grinda urma să fie la New York pentru o procesiune vineri, pe urmele pompierului Stephen Siller, căzut în închisoare în New York, potrivit sursei citate.

Vineri, „Ziua Patriotului 2026”

Miercuri, Donald Trump a emis o proclamație care a marcat ziua de vineri drept „Ziua Patriotului 2026”. El a relatat cronologia zilei din 2001 în care „pacea națiunii noastre a fost spulberată” și numind administrația sa „neclintită în angajamentul său de a se asigura că națiunea noastră este apărată de cea mai puternică și mai letală armată pe care a cunoscut-o vreodată lumea”.

Convenția republicană a alegerilor intermediare de joi seara a marcat cea de-a 25-a aniversare a atacurilor din 11 septembrie, cu familii pe scenă în Dallas și pompieri în uniformă, în timp ce se cânta melodia „Ave Maria”. Numele victimelor au apărut pe un ecran și s-a tras un clopoțel pentru a comemora pierderea pompierilor, mai arată sursa.

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