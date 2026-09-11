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Trump nu dă înapoi: Aș face exact la fel. Ce spune despre războiul cu Iranul

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu regretă decizia de a intra în război cu Iranul, în ciuda impactului pe care conflictul l-ar putea avea asupra alegerilor legislative americane din noiembrie.
Trump nu dă înapoi: Aș face exact la fel. Ce spune despre războiul cu Iranul
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
11 sept. 2026, 04:20, Știri externe
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„Dacă ar fi să o fac din nou, aș face exact ceea ce am făcut”, a declarat Donald Trump într-un interviu difuzat joi în emisiunea „The Ingraham Angle”.

Trump spune că războiul cu Iranul se va încheia după alegeri

Donald Trump a respins sugestiile potrivit cărora unii dintre susținătorii săi ar fi nemulțumiți sau demoralizați din cauza războiului cu Iranul. Președintele american și-a reiterat, de asemenea, convingerea că actualul conflict se va încheia imediat după alegerile legislative de la jumătatea mandatului, scrie Reuters.

„Se termină imediat după alegeri”, a spus Trump.

Președintele SUA a făcut afirmații similare și miercuri, când a susținut că Teheranul încearcă să influențeze alegerile care vor decide dacă Partidul Republican își păstrează controlul asupra Congresului.

Alegerile americane de la jumătatea mandatului, programate pentru noiembrie, reprezintă un test important pentru administrația Trump. Rezultatul scrutinului poate influența capacitatea președintelui de a-și promova agenda politică în Congres.

Războiul cu Iranul pune presiune pe republicani

Conflictul dintre SUA și Iran a început să aibă și consecințe economice importante, în special prin creșterea prețurilor la petrol și gaze.

Evoluția prețurilor la energie a devenit o problemă pentru republicani înaintea alegerilor, deoarece scumpirea carburanților și a energiei poate afecta direct gospodăriile americane și poate influența percepția alegătorilor asupra administrației.

Trump susține însă că decizia de a declanșa războiul a fost una corectă și că nu ar proceda diferit dacă ar avea din nou de ales.

Declarațiile președintelui american vin într-un moment în care conflictul cu Iranul continuă să genereze tensiuni în Orientul Mijlociu, iar efectele sale se resimt inclusiv pe piețele internaționale de energie și în sectorul transportului maritim.

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