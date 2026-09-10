WSJ: Conflictul dintre SUA și Iran ar putea dura până în 2029, se tem JD Vance și Marco Rubio

Wall Street Journal a devăluit miercuri faptul că principalii consilieri ai președintelui SUA luau în considerare în privat posibilitatea ca războiul dintre Statele Unite și Iran să continue până la sfârșitul mandatului său.

Conflictul din Orient ar putea să continue

„În Biroul Oval și în Sala de Situații, vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio și alții au discutat cu președintele posibilitatea ca Teheranul să continue să reziste presiunilor SUA în cadrul blocadei și al altor tactici militare, prelungind potențial conflictul dincolo de Ziua Inaugurării din ianuarie 2029”, relatează ziarul american.

Aceste discuții interne contrazic narațiunea lui Donald Trump, conform căreia Statele Unite au învins deja forțele iraniene, împingând regimul în pragul capitulării, subliniază Wall Street Journal.

JD Vance nu a precizat o dată exactă pentru sfârșitul războiului

Potrivit Le Figaro, săptămâna trecută, JD Vance a rămas mai precaut decât Donald Trump. Vicepreședintele a refuzat să specifice o dată pentru sfârșitul conflictului, atunci când a vorbit cu reporterii.

„Ar fi iresponsabil din partea noastră să ne definim strategia și calendarul pentru o națiune iraniană, care este pur și simplu incapabilă să își onoreze angajamentele și care continuă să tragă asupra navelor comerciale”, a spus el.

Acest scenariu al unui război care se prelungește cel puțin până în 2029 ar pune o presiune serioasă asupra resurselor militare americane. Mai mult, ar putea perturba permanent piețele globale de petrol, mai ales având în vedere alegerile prezidențiale din 2028, notează Wall Street Journal.

De asemenea, publicația subliniază că JD Vance și Marco Rubio sunt considerați potențiali candidați la președinție. Cu toate acestea, niciunul nu și-a anunțat încă oficial candidatura.