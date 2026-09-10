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UE, din Caraibe până în Oceanul Indian. Bruxellesul vrea să transforme teritoriile îndepărtate într-un avantaj strategic

Uniunea Europeană (UE) vrea să valorifice poziția strategică a teritorilor sale aflate la mii de kilometri de continent, din Caraibe și America de Sud până în Oceanul Indian. Comisia Europeană a prezentat joi o nouă strategie pentru cele nouă regiuni ultraperiferice ale UE, prin care urmărește să le valorifice mai bine poziția geografică și importanța economică și strategică.
UE, din Caraibe până în Oceanul Indian. Bruxellesul vrea să transforme teritoriile îndepărtate într-un avantaj strategic
Steaguri UE/Pexels
Cosmin Pirv
10 sept. 2026, 14:21, Știri externe
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Cele nouă regiuni aparțin Franței, Portugaliei și Spaniei și, deși sunt situate la distanțe foarte mari de continentul european, fac parte din UE.

Noua strategie prezentată de Comisia Europeană urmărește să sprijine dezvoltarea economică a acestor teritorii și să le consolideze rolul în relațiile UE cu regiunile din jur.

Bruxelles-ul consideră că poziția lor geografică poate reprezenta un avantaj pentru Uniunea Europeană în domenii precum comerțul, conectivitatea, securitatea maritimă și energia.

Strategia include măsuri privind agricultura, pescuitul, energia, infrastructura critică, locuințele, accesul la apă și serviciile medicale, dar și domenii legate de migrație și impozitare.

Comisia Europeană propune, de asemenea, adaptarea unor reguli europene la situația specifică a acestor teritorii, ținând cont de distanța față de continent, de condițiile geografice și de particularitățile economice ale acestora.

„Proiectează Europa în cele patru colțuri ale lumii”

Potrivit Comisiei, obiectivul este ca regiunile ultraperiferice să beneficieze mai mult de apartenența la Uniunea Europeană, dar și ca UE să profite de poziția strategică a acestor teritorii.

„Regiunile noastre ultraperiferice au identități puternice și atuuri și poziții geografice unice care proiectează Europa în cele patru colțuri ale lumii. Dar realitățile lor locale și constrângerile specifice trebuie să fie mai bine luate în considerare. Aceasta este esența strategiei și a pachetului de reglementare pe care le prezentăm astăzi. Ne adaptăm normele pentru a valorifica potențialul acestor regiuni și pentru a face din unicitatea lor un punct forte pentru ele și pentru întreaga Europă”, a declarat Ursula von der Leyen, președinta CE.

Regiunile ultraperiferice ale UE se află în Atlantic, Caraibe, America de Sud și Oceanul Indian. Printre acestea se numără Guadelupa, Martinica, Guyana Franceză, Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Azore, Madeira și Insulele Canare.

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