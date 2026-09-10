Aeroporturile din Rusia au fost închise de 993 de ori într-o singură lună. Este cel mai grav bilanț de la începutul invaziei

În august au fost înregistrate 993 de închideri temporare la 32 de aeroporturi, inclusiv în Moscova și Sankt Petersburg. Potrivit Euronews, media a ajuns la aproximativ 32 de închideri pe zi.

Închiderea aeroporturilor, noua realitate

Datele companiei de securitate aviatică Osprey Flight Solutions, arată că numărul restricțiilor a crescut puternic în această vară.

În total, în lunile de vară au fost înregistrate 2.182 de închideri, depășind deja numărul consemnat pe întreg parcursul anului 2025.

O analiză realizată de publicația rusă de investigații The Insider arată că numărul închiderilor din august a fost de peste șase ori mai mare decât media lunară din 2025.

Rusia activează protocolul „Kover”

Închiderea aeroporturilor este declanșată atunci când autoritățile ruse activează ceea ce numesc protocolul „Kover”, un mecanism de apărare antiaeriană destinat situațiilor de urgență.

Atunci când este detectată o amenințare cu drone, zborurile civile pot fi oprite sau redirecționate pentru a reduce riscul asupra aeronavelor.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat, la 1 septembrie, companiile aeriene și asigurătorii că spațiul aerian rusesc „devine complet nesigur” pentru aviația civilă.

Un fost ministru ucrainean al Apărării a declarat că scopul campaniei nu este atacarea avioanelor civile, ci crearea unei incertitudini persistente în jurul zborurilor din Rusia.

Zborurile sunt anulate, iar trenurile câștigă pasageri

Perturbările au continuat și în septembrie. În primele trei zile ale lunii, au fost anulate în medie 86 de zboruri pe zi în Rusia, potrivit FlightRadar24.

În unele nopți, numai în zona Moscovei, între 77 și peste 100 de zboruri au fost întârziate sau anulate.

Pasagerii au relatat pe rețelele sociale situațiile create de închiderea aeroporturilor, inclusiv aeronave rămase la sol și zboruri care nu puteau ateriza.

Efectele se văd și în transportul terestru. Numărul pasagerilor pe ruta Moscova-Sankt Petersburg a scăzut cu 20-23%, în timp ce cererea pentru călătoriile cu trenul a crescut cu aproximativ 20%.

Perturbările afectează și companiile aeriene străine

Unele companii aeriene străine care au continuat să opereze zboruri spre Rusia după începutul invaziei și-au modificat ulterior rutele sau și-au suspendat operațiunile, printre acestea fiind Pegasus, Flydubai și Air India, potrivit presei de specialitate din domeniu.

Analiști citați de Euronews consideră că închiderea repetată a aeroporturilor reprezintă parte dintr-o presiune economică mai amplă asupra Rusiei, prin creșterea costurilor de asigurare, reducerea mobilității interne și afectarea logisticii.