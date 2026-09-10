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Islanda pregătește interzicerea vânătorii de balene. Doar Norvegia și Japonia ar mai continua vânătoarea comercială

Guvernul Islandei va prezenta în februarie un proiect de lege pentru interzicerea vânătorii de balene, o măsură care ar face ca Norvegia și Japonia să rămână singurele două țări din lume care continuă vânătoarea comercială de balene.
Islanda pregătește interzicerea vânătorii de balene. Doar Norvegia și Japonia ar mai continua vânătoarea comercială
Sursa foto: Hepta
Iulian Moşneagu
10 sept. 2026, 12:22, Știri externe
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Vânătoarea de balene din Islanda a stârnit ani la rând proteste din partea organizațiilor pentru protecția animalelor și a unor celebrități de la Hollywood, relatează Reuters.

Proiectul de lege va include „o interdicție permanentă a vânătorii de balene”, a anunțat guvernul islandez, care deține majoritatea în parlament.

În sezonul de vânătoare din acest an, desfășurat din iunie până spre sfârșitul lunii septembrie, 80 de balene cu înotătoare au fost capturate până pe 9 septembrie, potrivit organizației Humane World for Animals, care monitorizează capturile. Cota stabilită pentru acest an permite uciderea a 150 de astfel de balene.

Balenele cu înotătoare, principala specie vânată de industria islandeză, sunt considerate vulnerabile de Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii.

În 2024, guvernul interimar al Islandei a acordat o licență pentru cinci ani singurei companii din țară care mai practică vânătoarea de balene.

În ultimii ani, doar Islanda, Norvegia și Japonia au continuat vânătoarea comercială de balene, potrivit Comisiei Internaționale pentru Vânătoarea de Balene. Norvegia a reluat această practică în 1993, iar Islanda în 2006.

Japonia s-a retras din Comisia Internațională pentru Vânătoarea de Balene în 2019 și a reluat vânătoarea comercială în apele sale teritoriale și în zona economică exclusivă.

Populațiile indigene din anumite regiuni ale lumii, precum Groenlanda și Alaska, pot continua să vâneze balene, deoarece această practică are un rol important în alimentația și tradițiile comunităților locale.

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