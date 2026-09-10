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Prezentator TV, devenit rege peste noapte. Un jurnalist a fost ales noul monarh al unui regat din Uganda

Un prezentator de știri a fost numit, în mod neașteptat, viitorul monarh al Regatului Tooro din Uganda, după moartea, luna trecută, la vârsta de 34 de ani, a regelui Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi al IV-lea, cunoscut în trecut drept „regele-copil”.
Prezentator TV, devenit rege peste noapte. Un jurnalist a fost ales noul monarh al unui regat din Uganda
Foto: X/The New Vision
Cosmin Pirv
10 sept. 2026, 13:22, Știri externe
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O comisie de selecție din Regatul Tooro l-a ales pe Edward Rukidi Kijanangoma ca nou rege. Văr al fostului rege, Kijanangoma este prezentator de știri și redactor la postul public de televiziune Uganda Broadcasting Corporation, scrie Associated Press.

El ar urma să fie încoronat în această săptămână și să-i succeadă lui Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi al IV-lea, care va fi înmormântat sâmbătă, în cadrul unei ceremonii organizate într-un oraș aflat în apropierea graniței cu Republica Democrată Congo.

Regele Oyo era necăsătorit când a murit.

Moartea sa i-a întristat pe mulți dintre cei care l-au văzut crescând încă din copilărie și devenind un lider apreciat al regatului.

Tooro este unul dintre cele cinci regate tradiționale recunoscute de guvernul Ugandei, deși acestea nu dețin suveranitate oficială.

Succesiunea, contestată

Președintele Ugandei, Yoweri Museveni, a afirmat că Oyo a lăsat în urmă un moștenitor născut în afara căsătoriei, însă comitetul din Tooro a trecut peste acest aspect atunci când l-a ales pe Kijanangoma.

Alegerea noului prinț moștenitor ar putea deveni controversată și ar putea fi contestată în instanță dacă susținătorii lui Oyo consideră că decizia nu respectă dorințele fostului rege.

Alegerea lui Kijanangoma a fost respinsă imediat de una dintre rudele apropiate ale fostului monarh. Ruth Komuntale, sora lui Oyo, a declarat pentru postul local de televiziune NBS că familia este „foarte dezamăgită”.

Ea a susținut că testamentul scris al lui Oyo „preciza clar” că acesta lăsase în urmă un moștenitor al tronului.

Oyo a fost încoronat în 1995, la vârsta de doar 3 ani, după moartea tatălui său.

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