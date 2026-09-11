Atacuri cu drone în Rusia. Doi morți și șapte răniți în regiunea Belgorod

Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile locale, incidentele au avut loc în mai multe localități din regiunea Belgorod, aflată la granița cu Ucraina.

Atacuri cu drone în Novîi Oskol

În orașul Novîi Oskol, situat la est de Belgorod, un bărbat a murit după ce o dronă a detonat la o instalație al cărei nume nu a fost precizat de autorități.

Alte cinci persoane au fost rănite în urma unor incidente produse în diferite localități din regiune, scrie Reuters. Autoritățile ruse nu au oferit, în informațiile inițiale, detalii suplimentare despre natura obiectivului vizat sau despre circumstanțele exacte în care s-au produs exploziile.

Atacurile cu drone asupra regiunilor ruse aflate în apropierea frontierei cu Ucraina au devenit frecvente pe parcursul războiului.

Atacuri cu drone în Șebekino

Un alt incident a fost raportat în orașul Șebekino, aflat în apropierea graniței cu Ucraina. Un bărbat a murit după ce o dronă a lovit autoturismul în care se afla.

O femeie care călătorea în aceeași mașină a fost rănită în urma atacului.

Autoritățile regionale au raportat astfel un bilanț inițial de două persoane decedate și șapte rănite în urma incidentelor cu drone din Belgorod. Informațiile privind bilanțul victimelor provin din declarațiile autorităților ruse și nu au fost verificate independent.

Atacuri cu drone frecvente în regiunea Belgorod

Regiunea Belgorod este una dintre zonele rusești cel mai frecvent vizate de atacuri cu drone, în special din cauza proximității față de Ucraina.

Atacurile au vizat în trecut atât infrastructură și obiective militare, cât și zone civile și vehicule. Rusia acuză în mod repetat Ucraina pentru astfel de atacuri, în timp ce autoritățile ucrainene revendică sau comentează doar unele dintre operațiunile desfășurate pe teritoriul rus.