Prima pagină » Social » Operațiune de salvare în Marea Nordului. Salvatorii au scos din apă o păpușă gonflabilă

Operațiune de salvare în Marea Nordului. Salvatorii au scos din apă o păpușă gonflabilă

O inedită operațiune de salvare s-a desfășurat într-un port german de la Marea Nordului. Salvatorii au fost chemați pentru a recupera un corp care plutea pe apă. După ce s-au apropiat, salvatorii au constatat că în apă se afla o păpușă gonflabilă.
Operațiune de salvare în Marea Nordului. Salvatorii au scos din apă o păpușă gonflabilă
sursa foto: pexels
Petru Mazilu
11 sept. 2026, 18:49, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O operațiune de salvare a unei persoane s-a terminat în mod neașteptat. Potrivit Nexta, echipele de intervenție trimise la fața locului au recuperat din apă o păpușă gonflabilă.

Incidentul s-a produs în portul german Bremerhaven de la Marea Nordului. Echipajul unei nave a observat în apele portului un obiect care semăna cu corpul unei persoane și a chemat poliția.

Polițiștii și echipele de intervenție trimise în misiune au avut o surpriză de proporții. Atunci când au scos „corpul” din apă au constat că este o jucărie sexuală. Păpușa a fost transportată pe țărm și a fost distrusă.

Incidente în portul german

Bremerhaven este un oraș-port situat în nord-vestul Germaniei, la gura de văsare a râului Weser în Marea Nordului. Orașul găzduiește unul dintre cele mai mari porturi de containere din Europa și este un centru vital pentru comerțul global și construcțiile navale.

În ciuda traficului intens, incidentele din port sunt rare. În primăvară, o navă care transporta mașini a lovit un dig din cauza vântului puternic. În urmă cu 11 ani, o macara de mari dimensiuni s-a prăbușit peste o navă și a omorât un om.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Rețeaua magistraților, politicienilor și oamenilor de afaceri din Constanța, conectați la pasagerii zborurilor private din Nisa și Mykonos / Conexiunile cu un alt judecător CCR și capii procurorilor din Dobrogea, arestați pentru corupție
G4Media
Mărturii terifiante! Donnarumma și partenera sa, legați și bătuți: „Am spus că sunt însărcinată, dar au continuat”
GSP.ro
Teroristul numărul 1 al României, Omar Hayssam, este în libertate. A părăsit penitenciarul Jilava cu nouă ani mai devreme
Gandul
Ea e amanta generalului Dorin Ioniță. Femeia obținuse un ordin de protecție, cu doar câteva ore înainte ca bărbatul să fie găsit mort. Ce gest a făcut soția
Cancan
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Prosport
Unii ofițeri SIE ar putea primi dreptul legal să-și cerceteze penal colegii, conform unui proiect de lege adoptat deja de Camera Deputaților
Libertatea
Ai primit o sumă mare de la părinți? În ce situații poate cere ANAF explicații despre bani. Se poate aplica și impozitul de 70%
CSID
Un nou brand auto apare pe piața din România! Ce modele a lansat Jetour în țara noastră?
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia