Ilie Bolojan, vizită „de evaluare” la Insula Lacul Morii. Proiectul din Sectorul 6 va fi inaugurat săptămâna viitoare

Ilie Bolojan, prim-ministrul interimar al României, a mers vineri, 11 septembrie, în vizită la Insula Lacul Morii. Proiectul încă nu a fost inaugurat, însă, la invitația lui Paul Moldovan, primarul interimar al Sectorului 6, premierul a fost chemat „să evalueze” lucrarea, care a costat aproximativ 58,9 milioane de lei, bani din fonduri europene.

„Cine altcineva mai calificat să evalueze un proiect local important precum InsulaLaculMorii decât un fost primar de succes? Azi am făcut un tur al Insulei împreună cu dl. Prim-ministru Ilie Bolojan, președintele PNL, fost primar cu 3 mandate la activ și unul de președinte de consiliu județean, perioadă în care a schimbat complet fața orașului Oradea și a Județului Bihor”, a scris Moldovan, într-o postare pe Facebook.