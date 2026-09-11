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Ilie Bolojan, vizită „de evaluare” la Insula Lacul Morii. Proiectul din Sectorul 6 va fi inaugurat săptămâna viitoare

Ilie Bolojan, premierul României, a mers vineri într-o vizită la Insula Lacul Morii. Proiectul, finanțat cu bani din PNRR, a intrat în reabilitare la începutul anului 2025 și va putea fi vizitat începând cu data de 18 septembrie.
Ilie Bolojan, vizită „de evaluare” la Insula Lacul Morii. Proiectul din Sectorul 6 va fi inaugurat săptămâna viitoare
Sursa foto: Facebook/ Paul Moldovan
Coralia Frigea
11 sept. 2026, 19:03, Social
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Ilie Bolojan, prim-ministrul interimar al României, a mers vineri, 11 septembrie, în vizită la Insula Lacul Morii. Proiectul încă nu a fost inaugurat, însă, la invitația lui Paul Moldovan, primarul interimar al Sectorului 6, premierul a fost chemat „să evalueze” lucrarea, care a costat aproximativ 58,9 milioane de lei, bani din fonduri europene.

„Cine altcineva mai calificat să evalueze un proiect local important precum InsulaLaculMorii decât un fost primar de succes? Azi am făcut un tur al Insulei împreună cu dl. Prim-ministru Ilie Bolojan, președintele PNL, fost primar cu 3 mandate la activ și unul de președinte de consiliu județean, perioadă în care a schimbat complet fața orașului Oradea și a Județului Bihor”, a scris Moldovan, într-o postare pe Facebook.

Ce facilități va avea Insula Lacul Morii

Pe cele 3,4 hectare pe care le are insula, dintre care 2,3 hectare de spații verzi, vizitatorii vor beneficia de:

  • Agrement: Amenajarea de pontoane pentru sporturi nautice.
  • Vegetație: Plantarea a aproximativ 400 de arbori noi și mii de plante adaptate ecosistemului.
  • Infrastructură: Un nou pod de acces către insuliță și facilități moderne de recreere.

Proiectul a intrat în reabilitare pe data de 12 februarie 2025, iar acum, după mai bine de un an de zile, va fi redeschis publicului, începând de sâmbătă, 18 septembrie, la ora 10:00.

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