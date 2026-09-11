PMB: Evaluarea blocului din Rahova afectat de explozie a fost finalizată. Ce urmează

Primăria Municipiului București a anunțat, vineri, că specialiștii au finalizat evaluarea blocului din Rahova, afectat de o explozie în octombrie 2025.

„Am terminat evaluarea blocului din Rahova! Așa cum am promis, până pe 9 septembrie am intrat în toate cele 270 de apartamente din 5 scări vecine cu cea afectată de explozie. Echipe specializate au fotografiat eventuale fisuri și au făcut măsurători cu un aparat numit „deformetru”. A rezultat un raport de monitorizare de peste 500 de pagini, predat a doua zi, miercuri, dirigintelui de șantier”, a transmis PMB într-o postare pe pagina de Facebook.

În continuare, raportul de monitorizare va fi validat până pe 15 septembrie, iar ulterior va fi dat ordinul de începere a lucrărilor de punere în siguranţă a blocului.

„A fost deja analizat, sunt câteva puncte de clarificat, va fi validat până marți, 15 septembrie.

După care, imediat după, dăm ordinul de începere a lucrărilor. Constructorul va putea relua organizarea de șantier și va demara lucrările propriu-zise de punere în siguranță a blocului”, a mai precizat Primăria Capitalei.

Informația vine după ce în perioada 19 august – 9 septembrie a avut loc evaluarea imobilelor din zona afectată de explozia din Rahova. Echipele de specialişti au mers în toate apartamentele pentru documentarea stării acestora.

Explozia blocului din Rahova

În data de 17 octombrie 2025, o explozie puternică s-a produs într-un bloc situat în Sectorul 5 al Capitalei, pe Calea Rahovei. În urma evenimentului, trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 15 au fost rănite.

La sfârșitul lunii octombrie au fost făcute și primele rețineri în cazul exploziei blocului din Rahova. Trei persoane au fost reţinute în urma percheziţiilor făcute la persoane fizice şi juridice în cadrul dosarului penal întocmit în acest caz.