Prima pagină » Social » PMB: Evaluarea blocului din Rahova afectat de explozie a fost finalizată. Ce urmează

PMB: Evaluarea blocului din Rahova afectat de explozie a fost finalizată. Ce urmează

Specialiștii au finalizat evaluarea blocului din Rahova, care a fost afectat în luna octombrie 2025 de o explozie. Primăria Capitalei a anunțat și care sunt următorii pași.
PMB: Evaluarea blocului din Rahova afectat de explozie a fost finalizată. Ce urmează
Blocul afectat de explozia din Rahova, octombrie 2025. Fotograf: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Diana Nunuț
11 sept. 2026, 18:32, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Primăria Municipiului București a anunțat, vineri, că specialiștii au finalizat evaluarea blocului din Rahova, afectat de o explozie în octombrie 2025.

„Am terminat evaluarea blocului din Rahova! Așa cum am promis, până pe 9 septembrie am intrat în toate cele 270 de apartamente din 5 scări vecine cu cea afectată de explozie. Echipe specializate au fotografiat eventuale fisuri și au făcut măsurători cu un aparat numit „deformetru”. A rezultat un raport de monitorizare de peste 500 de pagini, predat a doua zi, miercuri, dirigintelui de șantier”, a transmis PMB într-o postare pe pagina de Facebook.

În continuare, raportul de monitorizare va fi validat până pe 15 septembrie, iar ulterior va fi dat ordinul de începere a lucrărilor de punere în siguranţă a blocului.

„A fost deja analizat, sunt câteva puncte de clarificat, va fi validat până marți, 15 septembrie.
După care, imediat după, dăm ordinul de începere a lucrărilor. Constructorul va putea relua organizarea de șantier și va demara lucrările propriu-zise de punere în siguranță a blocului”, a mai precizat Primăria Capitalei.

Informația vine după ce în perioada 19 august – 9 septembrie a avut loc evaluarea imobilelor din zona afectată de explozia din Rahova. Echipele de specialişti au mers în toate apartamentele pentru documentarea stării acestora.

Explozia blocului din Rahova

În data de 17 octombrie 2025, o explozie puternică s-a produs într-un bloc situat în Sectorul 5 al Capitalei, pe Calea Rahovei. În urma evenimentului, trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 15 au fost rănite.

La sfârșitul lunii octombrie au fost făcute și primele rețineri în cazul exploziei blocului din Rahova. Trei persoane au fost reţinute în urma percheziţiilor făcute la persoane fizice şi juridice în cadrul dosarului penal întocmit în acest caz.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Rețeaua magistraților, politicienilor și oamenilor de afaceri din Constanța, conectați la pasagerii zborurilor private din Nisa și Mykonos / Conexiunile cu un alt judecător CCR și capii procurorilor din Dobrogea, arestați pentru corupție
G4Media
Mărturii terifiante! Donnarumma și partenera sa, legați și bătuți: „Am spus că sunt însărcinată, dar au continuat”
GSP.ro
Teroristul numărul 1 al României, Omar Hayssam, este în libertate. A părăsit penitenciarul Jilava cu nouă ani mai devreme
Gandul
Ea e amanta generalului Dorin Ioniță. Femeia obținuse un ordin de protecție, cu doar câteva ore înainte ca bărbatul să fie găsit mort. Ce gest a făcut soția
Cancan
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Prosport
Unii ofițeri SIE ar putea primi dreptul legal să-și cerceteze penal colegii, conform unui proiect de lege adoptat deja de Camera Deputaților
Libertatea
Ai primit o sumă mare de la părinți? În ce situații poate cere ANAF explicații despre bani. Se poate aplica și impozitul de 70%
CSID
Un nou brand auto apare pe piața din România! Ce modele a lansat Jetour în țara noastră?
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia