Prima pagină » Politic » Rușii au schimbat strategia. Atacă benzinăriile din Kiev pentru a speria populația

Rușii au schimbat strategia. Atacă benzinăriile din Kiev pentru a speria populația

Rușii au schimbat strategia în ceea ce privește atacurile aeriene asupra Ucrainei. Ei atacă benzinăriile din Kiev. Ucrainenii susțin că astfel se încearcă terorizarea localnicilor.
Rușii au schimbat strategia. Atacă benzinăriile din Kiev pentru a speria populația
sursa foto. Telegram
Petru Mazilu
11 sept. 2026, 18:06, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Capitala Ucrainei a intrat într-o nouă etapă a războiului. Potrivit The Guardian, atacurile rusești s-au intensificat și vizează, în premieră, benzinăriile. Pentru prima dată, mai multe stații de carburanți din Kiev au fost vizate de drone propulsate cu motoare cu reacție. Trei astfel de obiective au fost lovite în decurs de numai două zile.

Atacurile de vineri dimineață s-au soldat cu cel puțin două persoane ucise și 12 rănite, conform primarului Kievului, Vitali Klitschko.

O altă benzinărie a fost atacată joi. Atacurile au avut loc în timp ce străzile orașului erau aglomerate. Toate cele trei benzinării aparțin companiei de stat Ukrnafta.

Urmările atacurilor asupra benzinăriilor

Una dintre explozii a avut loc la o benzinărie din cartierul Pochaina, în nordul Kievului. Martorii au relatat că trei persoane au fost rănite în urma deflagrației: administratorul unei spălătorii auto din apropiere, soția acestuia și șoferul unei mașini care trecea prin zonă.

Autoturismul a fost grav afectat și a rămas pe marginea drumului, cu geamurile sparte și urme de sânge pe scaune.

Martorii au spus că au auzit două explozii. Autoritățile locale au afirmat ulterior că benzinăria a fost ținta unui atac dublu. O a doua lovitură a fost lansată asupra aceleiași zone după primul atac.

„Probabil că aceasta este una dintre cele mai dificile perioade ale războiului, pentru că viața este ca un montagne russe. Simți că viața este în permanență pe muchie de cuțit”, a declarat Anastasiia Demchenko, o femeie de 30 de ani care lucrează la o companie de livrări aflată vizavi de benzinărie.

„Nu există niciun obiectiv militar”

Sergiy Fedorenko, șeful interimar al Naftogaz, compania-mamă a Ukrnafta, a condamnat atacurile și a susținut că benzinăriile nu reprezintă obiective militare.

„Nu există și nu poate exista niciun obiectiv militar în spatele unor astfel de atacuri. Este teroare îndreptată împotriva populației civile, împotriva oamenilor pașnici”, a declarat Fedorenko.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Rețeaua magistraților, politicienilor și oamenilor de afaceri din Constanța, conectați la pasagerii zborurilor private din Nisa și Mykonos / Conexiunile cu un alt judecător CCR și capii procurorilor din Dobrogea, arestați pentru corupție
G4Media
Mărturii terifiante! Donnarumma și partenera sa, legați și bătuți: „Am spus că sunt însărcinată, dar au continuat”
GSP.ro
Teroristul numărul 1 al României, Omar Hayssam, este în libertate. A părăsit penitenciarul Jilava cu nouă ani mai devreme
Gandul
Ea e amanta generalului Dorin Ioniță. Femeia obținuse un ordin de protecție, cu doar câteva ore înainte ca bărbatul să fie găsit mort. Ce gest a făcut soția
Cancan
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Prosport
Unii ofițeri SIE ar putea primi dreptul legal să-și cerceteze penal colegii, conform unui proiect de lege adoptat deja de Camera Deputaților
Libertatea
Ai primit o sumă mare de la părinți? În ce situații poate cere ANAF explicații despre bani. Se poate aplica și impozitul de 70%
CSID
Un nou brand auto apare pe piața din România! Ce modele a lansat Jetour în țara noastră?
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia