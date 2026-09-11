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Băsescu, despre scenariul anticipatelor: Putem îndrepta toate erorile de la alegerile catastrofale din 2024

Fostul președinte al României Traian Băsescu a afirmat vineri seara, la Digi24, că scenariul organizării alegerilor anticipate este unul „fezabil” și că prin acest fel, „putem îndrepta toate erorile de la alegerile catastrofale ale anului 2024”.
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Diana Nunuț
11 sept. 2026, 19:24, Politic
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Într-o intervenție la Digi24, fostul președinte al României Traian Băsescu a afirmat, vineri seara, că scenariul organizării alegerilor anticipate este unul „fezabil”, în contextul în care criza politică nu s-a încheiat, iar la Palatul Victoria nu este instalat un Executiv cu puteri depline.

„Categoric da. Până la urmă, dacă n-am făcut niciodată acest exercițiu democratic, nu trebuie să respingem, pentru că este în Constituție”, a afirmat fostul șef al statului, întrebat dacă scenariul anticipatelor este unul fezabil.

El a continuat spunând că în acest fel, „putem îndrepta toate erorile de la alegerile catastrofale ale anului 2024”.

Și unii liderii politici vorbesc despre scenariul alegerilor anticipate

În ultima perioadă, mai mulți lideri politici au afirmat în spațiul public faptul că scenariul organizării alegerilor anticipate nu poate fi evitat, în contextul în care România are un Guvern interimar de mai bine de patru luni.

Vineri, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, într-o conferință de presă, că „la un moment dat nu poate fi evitat” scenariul anticipatelor.

„Nu pot să le excluzi niciodată. Nu cred că e un scenariu care poate fi dat deoparte. E un scenariu care, din moment ce suntem în acest blocaj, e una din variante. Nu știu dacă e cel mai dorit scenariu, dar nici nu poate că la un moment dat nu poate fi evitat. Partidul Social Democrat este pregătit și pentru acest scenariu”, a declarat Sorin Grindeanu. 

De asemenea, în prima parte a acestei săptămâni, și liderul USR, Dominic Fritz, a afirmat că organizarea de alegeri anticipate reprezintă singura soluție legitimă pentru deblocarea actualei crize politice.

România are Guvern interimar de patru luni

Încă de la începutul lunii mai, când Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, România trece printr-o criză politică. 

După căderea Guvernului, președintele Nicușor Dan a început consultări pentru formarea unei noi majorități. Prima propunere de premier, Eugen Tomac, nu a reușit să strângă sprijinul necesar.

Ulterior, șeful statului l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de premier, însă Guvernul propus de acesta nu a obținut votul în Parlament.

Pe parcursul verii, președintele Nicușor Dan nu a mai făcut o nouă desemnare, susținând că niciun nume nu poate strânge o majoritate.

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