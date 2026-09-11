Radu Miruță schimbă condițiile pentru navigatorii români. Perioada de serviciu pe mare, redusă la 12 luni

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat, vineri, că a fost pregătit un ordin prin care perioada minimă de serviciu pe mare necesară pentru accesul la anumite brevete de ofițer va fi redusă de la 24 la 12 luni pentru navigatorii români.

Miruță a explicat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că a aflat despre situația navigatorilor după ce a primit un mesaj de la un ofițer care i-a cerut sprijinul.

„Acum câteva săptămâni citeam un mesaj primit pe WhatsApp în care un ofițer necunoscut îmi descria o nedreptate, cerându-mi sprijinul. Încheiase mesajul cu «sper ca acest mesaj să fie citit de domnul ministru»”, a scris Radu Miruță.

El spune că a verificat situația și a constatat că problema semnalată exista. Navigatorii români aveau condiții mai stricte decât standardele internaționale, afirmă Miruță.

„Am citit, am verificat și da, avea dreptate. Așa că am început să corectez. Azi e gata. Navigatorii români aveau condiții mai grele decât standardele internaționale, ceea ce îi făcea necompetitivi”, a transmis Miruță.

Potrivit acestuia, ordinul de ministru care modifică aceste condiții este finalizat și a fost pus, vineri, în transparență decizională.

Principala modificare vizează perioada de serviciu pe mare necesară pentru accesul la brevetul de ofițer punte secund și ofițer mecanic secund. Aceasta va fi redusă de la 24 la 12 luni.

„Am pregătit ordinul de ministru care corectează asta, e gata și astăzi a fost pus în transparență decizională. Ce face, în fapt: reducem de la 24 la 12 luni perioada minimă de serviciu pe mare necesară pentru accesul la brevetul de ofițer punte secund și ofițer mecanic secund, în concordanță cu standardele internaționale STCW și cu cadrul european aplicabil”, a explicat ministrul.

Miruță a precizat că „nu reducem standardele de competență, ci eliminăm o condiție suplimentară care îi ținea pe navigatorii români mai mult timp departe de funcțiile de management”.

„Se poate! Uneori, o schimbare începe cu un mesaj primit de la un om care are o problemă și curajul să o spună. Îi mulțumesc ofițerului care mi-a scris, colegilor din Ministerul Transporturilor care au lucrat la modificarea ordinului și colegului meu, deputatul Stelian Ion, care a analizat variante de modificare in discuții ulterioare cu navigatorii din Constanța”, a scris Miruță.