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BRICS ajunge la un acord. Ce decizie au luat liderii înaintea summitului de la New Delhi

Grupul BRICS al economiilor emergente a ajuns la un acord asupra unei declarații comune, cu doar câteva ore înainte de începerea summitului liderilor de la New Delhi, au declarat surse pentru Reuters.
BRICS ajunge la un acord. Ce decizie au luat liderii înaintea summitului de la New Delhi
Andrei Rachieru
12 sept. 2026, 12:36, Știri externe
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Documentul urmărește să transmită un mesaj de unitate al blocului și să îi consolideze influența pe scena internațională.

Potrivit surselor citate, negociatorii au convenit asupra unui text care nu este așteptat să nominalizeze vreo țară, dar care va condamna războiul unilateral declanșat de orice stat. Liderii BRICS urmau să aprobe documentul în cursul zilei de sâmbătă.

BRICS încearcă să depășească disputa dintre Iran și Emiratele Arabe Unite

Adoptarea unei declarații comune reprezintă un pas important pentru BRICS, după ce miniștrii de Externe ai organizației nu au reușit să emită un comunicat comun în luna mai, la reuniunea de la New Delhi. Disensiunile dintre Iran și Emiratele Arabe Unite au împiedicat atunci ajungerea la un consens.

Summitul are loc într-un context tensionat, în condițiile în care Statele Unite și Iranul au reluat atacurile reciproce în cadrul războiului care durează de șase luni. În același timp, rebelii houthi, aliați ai Iranului, și-au consolidat poziția în regiunea Mării Roșii.

Una dintre principalele provocări pentru diplomații BRICS este găsirea unei formulări privind criza din Orientul Mijlociu care să poată fi acceptată atât de Teheran, cât și de Abu Dhabi.

Emiratele Arabe Unite au suspendat în august toate tranzacțiile comerciale și financiare cu Iranul, după ce teritoriul său a fost lovit de rachete iraniene în timpul conflictului.

BRICS vrea o influență mai mare în economia mondială

Prin declarația comună, BRICS urmărește să demonstreze că statele membre pot adopta o poziție comună în fața unor probleme geopolitice majore. Experții în politică externă consideră însă că documentul nu va schimba în mod semnificativ situația geopolitică actuală.

În paralel, grupul încearcă să își consolideze rolul în stabilirea regulilor economice internaționale și solicită reformarea unor instituții precum Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional și Organizația Mondială a Comerțului, considerate de unele state membre ca fiind dominate de puterile occidentale.

La summitul de la New Delhi participă lideri precum președintele rus Vladimir Putin, președintele chinez Xi Jinping, președintele iranian Masoud Pezeshkian și președintele Africii de Sud, Cyril Ramaphosa. Emiratele Arabe Unite sunt reprezentate de prințul moștenitor al Abu Dhabi, Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

India încearcă, la rândul său, să mențină un echilibru diplomatic între relațiile sale cu Statele Unite, Rusia, Israel, Iran și statele arabe din Golf. Premierul Narendra Modi promovează în cadrul BRICS intensificarea comerțului, reducerea barierelor și extinderea oportunităților de afaceri.

BRICS reunește zece state și reprezintă peste 40% din populația lumii

BRICS a fost înființat în 2009 și urmărește să ofere o contrapondere ordinii internaționale dominate de Statele Unite și aliații occidentali.

Grupul reunește Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud, Egipt, Etiopia, Indonezia, Iran și Emiratele Arabe Unite. Împreună, statele membre reprezintă peste 40% din populația mondială și aproape un sfert din economia globală.

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