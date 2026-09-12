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17 răniți în regiunea Odesa, după un atac cu drone de noaptea trecută. Rușii au lovit un bloc de locuințe cu mai multe etaje

Rusia a atacat cu drone, în noaptea de vineri spre sâmbătă, mai multe obiective civile din regiunea Odessei. Atacurile s-au soldat cu 17 răniți, iar autoritățile ucrainene intervin în continuare pentru punerea în siguranță a clădirilor.
17 răniți în regiunea Odesa, după un atac cu drone de noaptea trecută. Rușii au lovit un bloc de locuințe cu mai multe etaje
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Sursa foto: Telegram/ Oleh Kiper
Coralia Frigea
12 sept. 2026, 11:59, Știri externe
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Rusia a atacat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, 12 septembrie, mai multe obiective civile din regiunea Odesa, a anunțat responsabilul pentru Apărare din zonă. În urma exploziilor, 17 persoane au fost rănite și primesc acum îngrijiri medicale.

Autoritățile ucrainene continuă să intervină la fața locului, atât pentru punerea în siguranță a clădirilor grav avariate, cât și pentru identificarea tuturor pagubelor.

Șeful Administrației Militare Regionale a anunțat că rușii au atacat cu drone regiunea Odesa, iar la locul exploziilor au intervenit atât echipajele de urgență ale Ucrainei, cât și voluntari.

„În prezent, se știe că 17 persoane au fost rănite în urma atacului masiv rusesc asupra regiunii Odesa. Salvatorii, organizațiile caritabile, serviciile municipale și cele de urgență lucrează la fața locului. Locuitorilor clădirilor avariate li se acordă asistența necesară. Ferestrele sparte sunt acoperite provizoriu”, a declarat Oleh Kiper, prin intermediul Telegram.

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