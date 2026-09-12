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Viața unei profesoare: stă cu valiza la ușă în așteptarea unui telefon care îi schimbă viața în 24 de ore

O profesoară din Italia a dezvăluit cum este viața ei. Practic, stă cu valiza la ușă în așteptarea unui telefon care îi schimbă viața în 24 de ore. Asta se întâmplă cel puțin o dată pe an, iar apelantul este un nou angajator.
Viața unei profesoare: stă cu valiza la ușă în așteptarea unui telefon care îi schimbă viața în 24 de ore
sursa foto: Mediafax Foto
Petru Mazilu
12 sept. 2026, 11:48, Social
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Femeia este suplinitor în sistemul de educație din Italia. Ea este din sudul țării însă a fost nevoită să se mute în nord pentru a putea profesa.

Problema este că posturile sunt pe perioadă determinată, iar ea trebuie să fie gata să se mute în 24 de ore oriunde în țară.

Cel mai greu este în luna septembrie atunci când începe anul școlar și se fac cele mai multe mutări. Practic, profesoara stă cu valiza pregătită în așteptarea unui telefon de la un angajator.

Situația este provocată de sistemul de recrutare a profesorilor suplinitori.

Continuarea pe Mediafax Italia.

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