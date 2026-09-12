Un bărbat de 50 de ani a lovit patru mașini parcate, după ce s-a urcat băut la volan. Șoferul a fost rănit

Un bărbat, în vârstă de 50 de ani, a produs un accident în care au fost implicate cinci mașini, după ce consumase alcool. Incidentul a avut loc în Sibiu, sâmbătă, 12 septembrie, în jurul orei 04:00, iar în urma impactului, șoferul care a condus în stare de ebrietate a suferit răni grave.

Din verificările polițiștilor reiese faptul că bărbatul de 50 de ani a intrat în patru mașini parcate și, în afară de pagube materiale, acesta a fost rănit și dus de urgență la spital. În mașinile avariate nu se afla nimeni la momentul accidentului.

Bărbatul beat, descarcerat din propriul autoturism

La locul accidentului au ajuns și un echipaj SMURD, o autospecială de descarcerare și una de stingere. Victima a suferit un traumatism la nivelul feței și a fost dus la spital pentru îngrijiri medicale.

De asemenea, în urma impactului, a fost avariată și o țeavă de gaz, a mai transmis ISU Sibiu.