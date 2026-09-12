Prima pagină » Social » Un bărbat de 50 de ani a lovit patru mașini parcate, după ce s-a urcat băut la volan. Șoferul a fost rănit

Un bărbat de 50 de ani a lovit patru mașini parcate, după ce s-a urcat băut la volan. Șoferul a fost rănit

Un bărbat s-a urcat la volan după ce a consumat alcool și a lovit patru mașini, parcate pe o stradă din Sibiu. Accidentul s-a petrecut sâmbătă, în jurul orei patru dimineața, iar șoferul a suferit răni grave și a fost transportat la spital.
Un bărbat de 50 de ani a lovit patru mașini parcate, după ce s-a urcat băut la volan. Șoferul a fost rănit
Sursa foto: Eduard Vinatoru/Mediafax Foto
Coralia Frigea
12 sept. 2026, 12:48, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un bărbat, în vârstă de 50 de ani, a produs un accident în care au fost implicate cinci mașini, după ce consumase alcool. Incidentul a avut loc în Sibiu, sâmbătă, 12 septembrie, în jurul orei 04:00, iar în urma impactului, șoferul care a condus în stare de ebrietate a suferit răni grave.

Din verificările polițiștilor reiese faptul că bărbatul de 50 de ani a intrat în patru mașini parcate și, în afară de pagube materiale, acesta a fost rănit și dus de urgență la spital. În mașinile avariate nu se afla nimeni la momentul accidentului.

Bărbatul beat, descarcerat din propriul autoturism

La locul accidentului au ajuns și un echipaj SMURD, o autospecială de descarcerare și una de stingere. Victima a suferit un traumatism la nivelul feței și a fost dus la spital pentru îngrijiri medicale.

De asemenea, în urma impactului, a fost avariată și o țeavă de gaz, a mai transmis ISU Sibiu.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Rețeaua magistraților, politicienilor și oamenilor de afaceri din Constanța, conectați la pasagerii zborurilor private din Nisa și Mykonos / Conexiunile cu un alt judecător CCR și capii procurorilor din Dobrogea, arestați pentru corupție
G4Media
Mărturii terifiante! Donnarumma și partenera sa, legați și bătuți: „Am spus că sunt însărcinată, dar au continuat”
GSP.ro
Biserica din România cu o istorie de 900 de ani care poate fi vizitată cu 20 de lei
Gandul
Ea e amanta generalului Dorin Ioniță. Femeia obținuse un ordin de protecție, cu doar câteva ore înainte ca bărbatul să fie găsit mort. Ce gest a făcut soția
Cancan
Nadia Comăneci, sumă astronomică de la PRO TV. Câți bani va lua la „Românii au talent” și ce jurat a fost „executat” fără milă
Prosport
Una dintre puținele școli din România cu predare în limba romani. Numărul elevilor este tot mai mic, dar părinții au un motiv de „fală”: „Vakeres romanes?”
Libertatea
Simptome digestive pe care nu ar trebui să le ignori. Când este momentul să mergi la gastroenterolog
CSID
În localitățile unde CNAIR a montat radare fixe Poliția mai are voie să stea cu radarul mobil?
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia