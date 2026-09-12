Un bărbat de 50 de ani a lovit patru mașini parcate, după ce s-a urcat băut la volan. Șoferul a fost rănit

Un bărbat, în vârstă de 50 de ani, a produs un accident în care au fost implicate cinci mașini, după ce consumase alcool. Incidentul a avut loc în Sibiu, sâmbătă, 12 septembrie, în jurul orei 04:00, iar în urma impactului, șoferul care a condus în stare de ebrietate a suferit răni grave.
Din verificările polițiștilor reiese faptul că bărbatul de 50 de ani a intrat în patru mașini parcate și, în afară de pagube materiale, acesta a fost rănit și dus de urgență la spital. În mașinile avariate nu se afla nimeni la momentul accidentului.
La locul accidentului au ajuns și un echipaj SMURD, o autospecială de descarcerare și una de stingere. Victima a suferit un traumatism la nivelul feței și a fost dus la spital pentru îngrijiri medicale.
De asemenea, în urma impactului, a fost avariată și o țeavă de gaz, a mai transmis ISU Sibiu.