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Poliția Română a desfășurat 145 de misiuni aeriene pentru siguranța rutieră. Peste 550 de șoferi, sancționați pentru viteză

Poliția Română anunță că a desfășurat 145 de misiuni aeriene pentru monitorizarea traficului, în urma cărora au fost constatate 577 de abateri rutiere, dintre care 558 pentru viteză.
Poliția Română a desfășurat 145 de misiuni aeriene pentru siguranța rutieră. Peste 550 de șoferi, sancționați pentru viteză
Sursa foto: Ministerul Afacerilor Interne (MAI)
Maria Nițu
12 sept. 2026, 12:46, Social
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Polițiștii Direcției Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, împreună cu reprezentanții Inspectoratului General de Aviație, au anunțat, printr-un comunicat, că au desfășurat 145 de misiuni aeriene pentru creșterea siguranței în trafic.

Acțiunile au avut loc cu sprijinul elicopterelor din dotarea Ministerului Afacerilor Interne.

Poliția Română a anunțat, sâmbătă, că misiunile au fost organizate în cadrul conceptului operațional „HeliPol – Acțiune integrată pentru creșterea siguranței rutiere”. Acesta are rolul de „supraveghere, prevenire, intervenție și sprijin al dispozitivelor rutiere din teren”.

În cadrul acțiunilor de monitorizare aeriană, polițiștii au constatat 577 de abateri rutiere. Dintre acestea, 558 au fost pentru depășirea regimului legal de viteză.

Elicopterele sprijină polițiștii aflați în trafic

Potrivit Poliției Române, folosirea elicopterelor în activitățile de poliție aduce mai multe „beneficii în ceea ce privește prevenirea accidentelor de circulație”.

Perspectiva aeriană le permite polițiștilor să completeze activitatea „forțelor de poliție de la sol” și să urmărească mai eficient situațiile din trafic.

Printre activitățile pentru care este folosit sprijinul aerian se numără „monitorizarea traficului rutier, răspuns rapid la situații de urgență, controlul traficului în situații speciale, măsurarea fluxului de trafic”.

751 de ore de zbor pentru monitorizarea drumurilor

În cadrul celor 145 de misiuni, elicopterele Inspectoratului General de Aviație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne au acumulat 751 de ore de zbor.

În acest timp, aparatele de zbor au monitorizat mai multe drumuri naționale, autostrăzi și „alte sectoare cu risc rutier crescut”.

Potrivit Poliției Române, „creșterea siguranței rutiere constituie un obiectiv prioritar și de interes ridicat pentru România”, iar acest aspect demonstrează că, „pentru prevenirea accidentelor rutiere grave și protejarea vieții, Poliția Română va continua să desfășoare misiuni în sistem integrat, inclusiv prin acțiuni sol – aer, cu sprijinul aparatelor de survol din dotarea Ministerului Afacerilor Interne”.

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