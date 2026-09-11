Caz fără precedent în Italia: 10 medici sunt anchetați după ce au refuzat unei paciente cu cancer terminal accesul la suicid asistat

Dosarul o privește pe Sibilla Barbieri, regizoare și scriitoare italiană care suferea de cancer în fază terminală. În 2023, ea ceruse autorităților sanitare din Roma să îi permită accesul la suicid asistat, scrie publicația Il Post.

Cererea a fost respinsă de ASL Roma 1. Autoritățile sanitare au considerat că Barbieri nu îndeplinea una dintre condițiile stabilite de Curtea Constituțională italiană: aceea de a fi menținută în viață prin „tratamente de susținere vitală”.

Barbieri nu era conectată la un ventilator sau la un aparat de respirație mecanică. Ea urma tratamente medicamentoase și, în perioada respectivă, folosea și canule nazale pentru administrarea oxigenului. După refuzul autorităților, a plecat în Elveția, unde a murit prin suicid asistat la sfârșitul lunii octombrie 2023, la vârsta de 58 de ani.

De ce este cazul atât de important

În Italia, Curtea Constituțională a stabilit în 2019 că ajutorul la suicid nu este pedepsibil în anumite condiții. Printre acestea se află existența unei boli ireversibile, suferințe fizice sau psihologice considerate intolerabile de pacient, capacitatea de a lua decizii libere și conștiente și dependența de tratamente de susținere vitală.

Definiția ultimei condiții a fost ulterior interpretată mai larg de Curtea Constituțională. În 2024, instanța a stabilit că tratamentele de susținere vitală nu trebuie să însemne exclusiv aparate precum ventilatoarele mecanice. Pot intra în această categorie și anumite tratamente sau intervenții medicale care, dacă sunt întrerupte, pot duce la moartea pacientului. Tocmai această interpretare se află în centrul disputei privind cazul Barbieri.

De la plângerea familiei la ancheta împotriva medicilor

Familia lui Barbieri a contestat decizia autorității sanitare și a cerut investigarea modului în care a fost soluționată solicitarea pacientei.

Inițial, procurorii au cerut arhivarea dosarului. Familia s-a opus, iar judecătoarea pentru preliminarii Marisa Mosetti a admis contestația și a stabilit pentru 16 decembrie o audiere privind continuarea procedurii.

Potrivit informațiilor publicate în Italia, cei 10 medici sunt cercetați pentru mai multe posibile infracțiuni, printre care refuzul sau omisiunea îndeplinirii unor acte de serviciu, violență privată și tortură. Acestea sunt însă acuzații aflate în faza de anchetă și nu reprezintă o condamnare.

Ce se întâmplă pe 16 decembrie

Judecătoarea va trebui să decidă ce se întâmplă cu dosarul după opoziția familiei față de cererea de arhivare. Sunt posibile trei scenarii: menținerea arhivării, continuarea investigațiilor sau trimiterea medicilor în judecată.

Cazul readuce în prim-plan problema accesului la suicidul asistat în Italia, unde cadrul juridic provine în principal din deciziile Curții Constituționale, în lipsa unei legi naționale care să reglementeze în detaliu procedura. În ultimii ani, problema a generat numeroase conflicte între pacienți, autorități sanitare și sistemul judiciar.

Pentru familia Sibillei Barbieri, disputa nu mai este doar despre decizia luată în 2023, ci despre modul în care drepturile stabilite de Curtea Constituțională trebuie aplicate în cazul concret al unui pacient aflat în fază terminală.