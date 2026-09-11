Omar Hayssam, eliberat condiționat. Instanța a dispus punerea de îndată în libertate

Potrivit soluției pronunțate vineri, 11 septembrie 2026, instanța a desființat sentința penală din 17 iulie 2026 a Judecătoriei Sectorului 4 București și, rejudecând cauza, a admis cererea de liberare condiționată formulată de Omar Hayssam.

Instanța a dispus, astfel, liberarea condiționată din executarea pedepsei de 24 de ani și 4 luni de închisoare, aplicată printr-o sentință pronunțată în 2015 de Tribunalul București.

Judecătorii au dispus și punerea de îndată în libertate a lui Omar Hayssam, cu condiția ca acesta să nu fie reținut sau arestat într-o altă cauză.

Decizia este definitivă.

Instanța i-a atras atenția lui Omar Hayssam asupra efectelor liberării condiționate și a dispozițiilor legale privind restul de pedeapsă rămas neexecutat.

Omar Hayssam executa o pedeapsă cumulată de 24 de ani și 4 luni de închisoare, în baza mandatului emis în noiembrie 2015.

Cum s-a ajuns la o pedeapsă de peste 24 de ani

Sirianul Omar Hayssam a fost trimis în judecată de DIICOT în luna octombrie a anului 2012, alături de fratele lui, Mohamad Omar, cumnatul său, Mihai Nasture, şi doi parteneri de afaceri, Viorel Vasile Mafteucă şi Doina Farladanschi, toţi fiind acuzaţi de înşelăciune şi delapidare, prin intermediul unui grup de firme, numit „Manhattan”.

Mai multe imobile, terenuri şi instalaţii industriale, precum şi peste un milion de euro au fost puse sub sechestru în acest dosar.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis definitiv contopirea pedepselor primite de Omar Hayssam în dosarele „Volvo”, „Foresta Nehoiu” şi cel al răpirii celor trei jurnalişti, sirianul urmând să execute 23 de ani şi patru luni de închisoare.

Fuga lui Hayssam și schimbarea șefilor din servicii

În 30 iunie 2006, Hayssam a fugit din România la bordul unei nave. Fuga acestuia a determinat revocarea din funcţii a şefilor SRI, SIE şi DGIPI, Radu Timofte, Gheorghe Fulga şi Virgil Ardelean, dar şi a procurorului general al României Ilie Botoş, în 20 iulie 2006.

Omar Hayssam a fost adus în România în iulie 2013, după şapte ani de la fuga sa din ţară și încarcerat.