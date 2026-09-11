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Articol susținut de VODAFONE

Guitar Meeting: 1.200 de chitariști, o singură comunitate

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Ruxandra Hurezean
11 sept. 2026, 13:51, Social
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La Sibiu, Guitar Meeting a crescut dintr-o idee dedicată, înainte de toate, comunității și pasionaților de muzică, într-un festival care astăzi atrage un public larg, fără să își piardă însă valorile de la care a pornit.

Ediția de anul acesta a adus împreună chitariști, artiști consacrați, muzicieni aflați la început de drum și oameni care, pur și simplu, au vrut să fie mai aproape de muzică.

Gândit ca un festival de edutainment(educație și distracție), Guitar Meeting înseamnă pe lângă concerte și momente spectaculoase pe scenă și un program de ateliere de muzică, sesiuni Guitar Meeting Academy, Rock Talks cu artiști importanți. Dar și spații în care publicul a fost invitat să devină parte activă din experiență.

La Little Main Stage, oricine a avut curajul a putut urca pe scenă, în timp ce zona Rock la Liber le-a oferit participanților ocazia să testeze instrumente muzicale și să descopere, direct și fără bariere, bucuria de a cânta.

Pentru că, dincolo de dimensiunea pe care a ajuns să o aibă, Guitar Meeting rămâne, înainte de toate, despre comunitate. Despre oameni care se întâlnesc prin muzică și despre un festival în care publicul nu este doar spectator, ci parte din poveste.

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