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General al Armatei Române, găsit împușcat în cap într-o locuință din Prahova. Soția a dat alerta când bărbatul a plecat înarmat de acasă

Generalul Armatei Române, Dorin Ioniță, a fost găsit, vineri, împușcat în cap în locuința sa din Păulești, județul Prahova. Acesta a fost găsit decedat de o rudă, se pare cumnatul generalului, după ce soția anunțase că bărbatul a plecat cu arma de la domiciliul din Capitală.
General al Armatei Române, găsit împușcat în cap într-o locuință din Prahova. Soția a dat alerta când bărbatul a plecat înarmat de acasă
Petra Dima
11 sept. 2026, 12:27, Social
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Poliția Prahova a fost anunțată, vineri, în jurul orei 08.20, prin apel la 112, că un bărbat, domiciliat în comuna Păulești, nu răspunde la telefon și nici la ușa locuinței. În cel mai scurt timp, la fața locului s-au deplasat polițiști și echipaje medicale, pentru acordarea primului ajutor și efectuarea verificărilor specifice.

Din primele cercetări efectuate, polițiștii au constatat că, în interiorul locuinței se afla bărbatul, în vârstă de 61 de ani, care prezenta leziuni compatibile cu o plagă prin împușcare, fiind declarat decedat.

Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că estre vorba despre generalul cu trei stele Dorin Ioniță. Acesta a fost trecut în rezervă în 31 iulie 2023.

În proximitatea generalului, a fost identificată o armă de foc, letală, de calibru 9×19 mm, care urmează să fie ridicată, în vederea continuării cercetărilor.

O echipă operativă formată din polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și Poliției Municipiului Ploiești desfășoară activități de cercetare la fața locului, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Totodată, în cauză urmează să fie dispusă efectuarea necropsiei medico-legale, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzei și mecanismului producerii decesului.

Seara dinaintea tragediei ridică semne de întrebare

Joi seara, în jurul orei 20:17, polițiști din cadrul Poliției orașului Voluntari, județul Ilfov, au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie, cu privire la faptul că ar fi fost agresată fizic de către un bărbat. Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului și au făcut verificări, iar în urma completării formularului de evaluare a riscului a fost stabilit un risc iminent pentru victimă, respectiv o femeie de 46 de ani. În acest context, a fost emis un ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile, prin care au fost dispuse măsurile legale pentru protejarea persoanei vătămate, inclusiv obligația bărbatului – se pare că este vorba despre generalul Ioniță – de a păstra o distanță minimă de 200 de metri, față de aceasta.

În cursul nopții, în jurul orei 01:24, polițiștii au fost sesizați de o altă femeie de 60 de ani, soția lui Ioniță, care a relatat faptul că soțul său, cunoscut ca deținător legal de armă, ar fi plecat de la domiciliu având asupra sa un pistol.

Polițiștii ilfoveni au dispus de îndată măsuri pentru identificarea și localizarea bărbatului, precum și pentru prevenirea oricărui pericol la adresa acestuia sau a altor persoane.

Vestea tragică a venit, însă, vineri dimineața, când Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov a fost informat cu privire la faptul că persoana de 61 de ani, generalul Dorin Ioniță, a fost găsită decedată de către o rudă, într-un imobil dintr-o comună, din județul Prahova.

Cercetările sunt desfășurate de polițiști, sub supravegherea unui unității de parchet competente, pentru stabilirea pentru stabilirea cu exactitate a tuturor circumstanțelor în care a avut loc evenimentul.

Cine este Dorin Ioniță

Dorin Ioniță a fost, între 5 septembrie 2017 și 31 iulie 2023, comandant al Comandamentul Forţelor Întrunite „General Ioan Emanoil Florescu”. A îndeplinit funcţia de şef al Direcţiei instrucţie şi doctrină din Statul Major General şi de Comandant al Componentei Operaţionale Terestre şi locţiitor al şefului Statului Major al Forţelor Terestre.

El a îndeplinit o misiune în cadrul ONU, în Africa, în Republica Democratică Congo, ca observator militar (Misiunea MONUC) şi a fost ofiţer de legătură şi planificare operaţii în Comandamentul Operaţional Interforţe, Misiunea „Iraqi Freedom” din Irak.

General-locotenent cu trei stele Dorin Ioniță a fost trecut în rezervă la data de 31 iulie 2023, prin decretul semnat de președintele Klaus Iohannis.

 

 

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