„Rochia răzbunării” purtată de Prințesa Diana, scoasă la licitație după aproape 30 de ani. Povestea din spatele ținutei

Rochia creată de designerul Christina Stambolian va fi vândută de Sotheby’s în luna decembrie, la New York. Estimarea de preț este cuprinsă între 110.000 și 220.000 de lire sterline, atată The Guardian.

Este pentru prima dată din 1997 când rochia este scoasă la vânzare. Înaintea licitației, aceasta va fi prezentată publicului la Londra, apoi va ajunge în Hong Kong și Geneva.

Diana a purtat-o în seara care a schimbat imaginea unei rochii

În septembrie 1994, Diana a ales rochia neagră, mulată, cu umerii dezgoliți, în locul unei ținute mai tradiționale de la Valentino pe care intenționa inițial să o poarte.

În aceeași seară, prințul Charles vorbea la televizor despre infidelitatea sa. Apariția Dianei a fost rapid interpretată de presă ca un gest de independență și a primit ulterior denumirea de „revenge dress” – „rochia răzbunării”.

Piesa a ajuns astfel să definească un întreg concept vestimentar: „revenge dressing”, ideea de a folosi hainele pentru a transmite încredere, transformare sau control asupra propriei imagini.

De ce a devenit rochia atât de importantă

Morgane Halimi, directorul global al departamentului de genți și modă al Sotheby’s, consideră că rochia a depășit statutul unei simple piese vestimentare și a devenit parte din istoria culturii populare.

Diana și-a vândut personal rochia în cadrul unei licitații caritabile organizate în 1997. Atunci, aceasta a fost adjudecată pentru 39.098 de lire sterline, sumă care ar echivala cu aproape 100.000 de lire sterline în prezent. Familia care a cumpărat-o a păstrat rochia timp de aproape trei decenii, până la noua licitație.

O apariție care a schimbat imaginea Dianei

Rochia era foarte diferită de stilul cu care publicul era obișnuit să o asocieze pe Diana. Designerul Christina Stambolian a comparat alegerea cu personajul Odile, lebăda neagră din „Lacul lebedelor”.

Diana a purtat rochia cu ojă roșie, un alt element neobișnuit pentru imaginea sa publică de la acel moment. Alegerea a contribuit la impresia unei apariții mai îndrăznețe și mai independente.

La aproape 30 de ani de la moartea celei supranumite „Prințesa Inimilor”, stilul ei continuă să influențeze generații mai tinere. Există inclusiv conturi dedicate ținutelor sale pe Instagram, iar unul dintre acestea a strâns peste 100.000 de urmăritori.