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Cu cât dormitorul este mai întunecat, cu atât inima ar putea fi mai sănătoasă. Ce arată un nou studiu

Lumina de la telefon, o fantă de sub ușă sau chiar lumina care intră de afară prin fereastră ar putea avea efecte asupra inimii, potrivit unui nou studiu. Cercetătorii au urmărit peste 11.000 de persoane și au identificat modificări ale structurii și funcționării inimii asociate cu expunerea la lumină în timpul nopții.
Cu cât dormitorul este mai întunecat, cu atât inima ar putea fi mai sănătoasă. Ce arată un nou studiu
Sursa foto: Pexels
Victor Dan Stephanovici
11 sept. 2026, 11:03, Social
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Studiul, publicat în European Heart Journal, a analizat 11.071 de persoane expuse timp de o săptămână la niveluri diferite de lumină pe timpul nopții. Euronews arată că acestea au fost de la aproape întuneric complet până la lumină comparabilă cu cea produsă de ecranul unui telefon setat la luminozitate redusă.

Trei ani mai târziu, participanții au făcut investigații prin rezonanță magnetică cardiovasculară, pentru ca cercetătorii să poată observa eventualele modificări ale structurii și funcției inimii.

Ce s-a întâmplat cu inimile celor expuși la mai multă lumină

La persoanele expuse celor mai ridicate niveluri de lumină în timpul nopții, cercetătorii au observat îngroșarea pereților ventriculului stâng, camera inimii care pompează sângele către restul organismului.

Îngroșarea a redus spațiul din interiorul ventriculului. În același timp, au apărut semne că inima își pierde din capacitatea de a se relaxa și flexibiliza în timpul unui ciclu cardiac, ceea ce poate reprezenta un indicator timpuriu al afectării funcției inimii.

Autorii studiuluii atrag însă atenția asupra formulării: datele arată o asociere între expunerea la lumină pe timpul nopții și aceste modificări. Nu demonstrează că lumina din dormitor provoacă în mod direct bolile cardiovasculare.

Nu este demonstrat stiințific faptul că lumina din dormitor provoacă în mod direct boli cardiovasculare. Sursa foto: magnific.com

De la lumina telefonului la LED-ul televizorului

Problema nu se referă doar la o lampă aprinsă în dormitor. Oamenii de știință au inclus niveluri de lumină care pot proveni din surse obișnuite pe timpul nopții, inclusiv ecranul unui telefon la luminozitate redusă sau lumina care pătrunde printr-o ușă întredeschisă.

Un editorial publicat împreună cu studiul susține că întunericul ar trebui privit ca un element important pentru sănătatea cardiovasculară, alături de controlul tensiunii arteriale și de un aer cât mai curat.

Măsurile recomandate

Autorii editorialului recomandă reducerea cât mai mult posibil a luminii din dormitor. Printre măsurile sugerate se numără folosirea draperiilor opace, alegerea unei lumini calde pentru veioză și acoperirea micilor LED-uri de standby ale aparatelor electronice.

Este recomandată și reducerea utilizării ecranelor după apus. Cercetătorii afirmă că și orașele pot contribui la reducerea expunerii nocturne, prin corpuri de iluminat care direcționează mai bine lumina, becuri cu spectru mai cald și iluminat stradal care poate fi redus sau activat doar la detectarea mișcării.

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