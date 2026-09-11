Sondaj INSCOP: 83,4% dintre români susțin testarea antidrog în școli pentru elevii de peste 14 ani

Testarea antidrog în școli se bucură de o susținere foarte puternică în rândul românilor.

83,4% dintre participanții la un sondaj INSCOP Research spun că sunt de acord, într-o măsură foarte mare sau destul de mare, cu introducerea testării pentru elevii cu vârsta de peste 14 ani.

Mai exact, 60,8% susțin măsura într-o foarte mare măsură, iar alți 22,6% într-o măsură destul de mare.

La polul opus, 15,2% dintre respondenți nu sunt de acord cu introducerea testării antidrog.

Dintre aceștia, 5% se declară de acord doar într-o mică măsură, iar 10,2% într-o foarte mică măsură sau deloc. Alți 1,4% nu știu, nu pot aprecia sau nu au răspuns.

Tinerii sunt mai sceptici față de testarea antidrog

Deși există o majoritate foarte clară la nivelul întregii populații, datele INSCOP arată diferențe importante între categoriile sociale.

Votanții AUR, persoanele de peste 45 de ani, cei cu studii medii, utilizatorii TikTok și angajații la stat susțin testarea antidrog într-o proporție mai mare decât media populației.

La polul opus se află tinerii cu vârste între 18 și 29 de ani, votanții USR, persoanele cu studii superioare și locuitorii din București.

În aceste categorii, opoziția față de testarea antidrog este mai ridicată decât media.

Diferența dintre generații este una dintre cele mai interesante concluzii ale cercetării. Măsura este susținută masiv la nivelul populației, dar cei mai tineri adulți sunt mai rezervați în privința ei.

Siguranța copiilor, înaintea preocupărilor privind viața privată

Rezultatul face parte dintr-un tablou mai larg despre felul în care românii văd școala.

În același sondaj, 74,5% dintre respondenți susțin monitorizarea audio-video permanentă în sălile de clasă.

Totodată, 77% consideră că uniforma obligatorie ar putea reduce discriminarea dintre elevi.

Cele trei măsuri au, așadar, un numitor comun: reguli mai stricte și un control mai mare în mediul școlar.

Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, consideră că susținerea ridicată pentru testarea antidrog și monitorizarea audio-video sugerează că, în percepția publică, siguranța copiilor tinde să aibă prioritate în fața preocupărilor privind autonomia individuală și protejarea vieții private.

Potrivit acestuia, datele indică și un nivel important de îngrijorare socială legat de mediul școlar, precum și așteptarea ca instituțiile să intervină mai ferm pentru prevenirea riscurilor.

O situație paradoxală: puțină încredere în pregătirea școlilor, mult sprijin pentru reguli mai ferme

Sondajul mai arată un contrast interesant.

Românii sunt aproape perfect împărțiți atunci când evaluează cât de bine sunt pregătite școlile pentru noul an școlar.

45,3% consideră că unitățile de învățământ sunt foarte bine sau destul de bine pregătite, în timp ce 45,5% le consideră destul de slab sau foarte slab pregătite.

În schimb, când întrebarea se mută de la starea sistemului la măsurile care ar trebui introduse în școli, răspunsul devine mult mai ferm.

83,4% pentru testarea antidrog. 77% pentru uniformă. 74,5% pentru monitorizarea audio-video.

Imaginea care rezultă este a unei societăți împărțite în privința modului în care funcționează școala, dar mult mai hotărâte când vine vorba despre reguli mai stricte și măsuri menite să crească siguranța elevilor.

Cum a fost realizat sondajul

BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research, ediția a XIV-a, a fost realizat în perioada 1-7 septembrie 2026, prin interviuri telefonice CATI.

Eșantionul a cuprins 1.100 de persoane, reprezentative pentru populația neinstituționalizată a României cu vârsta de cel puțin 18 ani. Eroarea maximă admisă este de ±2,95%, la un nivel de încredere de 95%.