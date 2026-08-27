Rapperul Wiz Khalifa contestă condamnarea din România. Când va ajunge din nou dosarul în instanță

Un nou dosar în care figurează rapperul american Wiz Khalifa a fost înregistrat, la 26 august 2026, pe rolul Curții de Apel Constanța, potrivit informațiilor publicate pe Portalul instanțelor de judecată.

Dosarul, cu numărul 462/36/2026, se află la Secția penală și pentru cauze penale cu minori și de familie, iar obiectul indicat de instanță este „consumul ilicit de droguri”, cu trimitere la articolul 4 din Legea 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.

În evidențele instanței, cauza apare în stadiul procesual „Contestație în anulare – Apel”. Contestația în anulare este o cale extraordinară de atac și poate fi formulată numai în situațiile prevăzute expres de lege.

Wiz Khalifa apare drept „contestator condamnat”

În rubrica dedicată părților din dosar este menționat numele Thomaz Cameron Jibril, numele real al artistului cunoscut internațional drept Wiz Khalifa. Acesta figurează cu calitatea procesuală de „contestator condamnat”.

Primul termen publicat pentru noul dosar a fost stabilit pentru 8 octombrie 2026, de la ora estimată 09:00, cauza urmând să fie analizată de completul C. 4 A.

Un nou episod în dosarul românesc al rapperului

Demersul judiciar deschis la Constanța reprezintă astfel o nouă etapă în cazul penal care îl vizează pe artist în România.

Din datele publicate acum de instanță rezultă existența contestației în anulare și calitatea de contestator condamnat a lui Wiz Khalifa. Argumentele concrete pe care acesta își întemeiază cererea ar urma să fie analizate de judecători în cadrul procedurii.

Prin urmare, simpla înregistrare a contestației în anulare nu înseamnă că hotărârea anterioară a fost desființată. Următorul reper în acest nou episod al cazului este termenul din 8 octombrie, când cauza este programată să ajungă în fața completului Curții de Apel Constanța.