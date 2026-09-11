Sondaj INSCOP: 77% dintre români cred că uniforma obligatorie ar reduce discriminarea între elevi

Uniforma școlară ar putea avea un rol important în reducerea diferențelor sociale vizibile dintre elevi, cel puțin în percepția majorității românilor.

Potrivit ediției din septembrie a BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, 77% dintre cei chestionați consideră că introducerea obligatorie a uniformei ar reduce discriminarea dintre elevi într-o măsură foarte mare sau destul de mare.

Totalul celor care consideră că introducerea uniformei ar reduce discriminarea e considerabil mai mare decât al celorlalți

Mai exact, 52,9% spun că uniforma ar reduce discriminarea „în foarte mare măsură”, iar 24,1% cred că efectul ar fi „în destul de mare măsură”.

La polul opus, 20,6% dintre respondenți nu consideră că uniforma obligatorie ar contribui semnificativ la reducerea discriminării.

Dintre aceștia, 8,1% sunt de acord doar într-o măsură mică, iar 12,5% într-o măsură foarte mică sau deloc. 2,4% nu au răspuns sau nu au putut aprecia.

Cine susține cel mai mult uniforma obligatorie

Susținerea pentru uniformă este mai ridicată în anumite categorii de populație.

Într-o proporție mai mare decât media eșantionului, consideră că uniforma ar diminua discriminarea votanții PSD și AUR, femeile, persoanele de 60 de ani și peste, cei cu educație primară și angajații la stat.

Datele arată însă și câteva diferențe interesante în funcție de vârstă, educație și mediul de rezidență.

Persoanele cu vârsta de peste 45 de ani, cele cu educație primară sau medie, locuitorii din mediul urban mare și angajații la stat se regăsesc într-o proporție mai mare decât media și printre cei care consideră că uniforma nu ar reduce discriminarea.

Mai mult decât o regulă de disciplină

Interpretarea INSCOP pune accentul pe o posibilă explicație socială a popularității uniformei.

Potrivit directorului INSCOP Research, Remus Ștefureac, uniforma pare să fie percepută mai puțin ca un instrument de disciplină și mai mult ca un mecanism prin care pot fi diminuate diferențele sociale vizibile dintre copii.

Susținerea ridicată a măsurii indică, în această interpretare, o sensibilitate puternică față de inegalitățile care apar în școală.

Rezultatul poate reflecta o nevoie mai mare de ordine

În același timp, rezultatul poate reflecta o nevoie mai largă de ordine, predictibilitate și repere comune în spațiul școlar.

Sondajul a fost realizat în perioada 1-7 septembrie 2026, pe un eșantion de 1.100 de persoane, reprezentativ pentru populația adultă neinstituționalizată a României. Eroarea maximă admisă este de ±2,95%, la un nivel de încredere de 95%.