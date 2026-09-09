Prima pagină » Știri externe » O simplă plimbare poate preveni moartea prematură, însă contează și ritmul în care mergem

O simplă plimbare poate preveni moartea prematură, însă contează și ritmul în care mergem

Un nou studiu publicat în British Journal of Sports Medicine a arătat că atât numărul de pași, dar și ritmul de mers contribuie la prevenirea mortalității imature, dar și la cea a morții cauzate de probleme cardiovasculare.
O simplă plimbare poate preveni moartea prematură, însă contează și ritmul în care mergem
Sursă foto: Andreea Pandrea / GMN / Mediafax Foto
Daiana Rob
09 sept. 2026, 09:34, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Practic, diferite combinații între numărul de pași zilnici și ritmul de mers pot fi asociate cu un risc mai scăzut de deces prematur, potrivit Euronews. 

„Constatările noastre oferă indicații privind strategii flexibile, bazate pe numărul de pași, pentru reducerea riscului de mortalitate în rândul adulților de vârstă mijlocie, dar și al bătrânilor, în special al celor care se confruntă cu obstacole în creșterea numărului zilnic de pași sau a intensității mersului”, au declarat cercetătorii, subliniind faptul că majoritatea studiilor nu au analizat asocierea dintre diferite combinații de număr zilnic de pași și intensitatea mersului cu riscul de mortalitate.

Cercetătorii au analizat datele înregistrate de dispozitivele de monitorizare a activității fizice ale participanților de vârstă mijlocie din cadrul UK Biobank, care au purtat un astfel de dispozitiv timp de șapte zile între anii 2013 și 2015.

Dispozitivele de monitorizare purtate de un număr de 64.743 de participanți la studiu. Participanții sunt adulți cu vârsta între 40 și 69 de ani. Purtând aparatele, ei au făcut între mai puțin de 5.000 și peste 10.000 de pași pe zi, având ritmuri diferite.

După ce au analizat aceste date, cercetătorii au constatat că oamenii care au făcut între 7.500 de pași și 10.000 de pași în fiecare zi au reușit să reducă riscul de moarte prematură.

De asemenea, un ritm mai alert de mers, cu 90 de pași pe minut, timp de cel puțin 30 de minute, a fost asociat cu un risc mai scăzut de deces, indiferent de numărul de pași parcurși.

„Indiferent de numărul total de pași zilnici, menținerea unei cadențe mai ridicate la mers ar putea fi un obiectiv promițător pentru prevenirea mortalității premature”, au declarat cercetătorii.

Pentru cei care duc un stil de viață sedentar, cu mai puțin de 5.000 de pași pe zi, „creșterea ritmului de mers poate reduce substanțial riscul de deces din orice cauză și riscul de deces din cauza bolilor cardiovasculare”, au precizat experții.

În același timp, cei care preferă să meargă mai încet, pot să se plimbe ceva mai mult pentru ca plimbarea zilnică să aibă beneficii pentru sănătate.

Recomandarea video

Procurorul CSM Claudiu Sandu despre zborul cu jet privat al judecătorului CCR Cristian Deliorga: ”Cum se face că nu vedem nici o acțiune a Inspecției Judiciare? Există magistrați care își doresc lux și opulență, iar pentru asta sunt pregătiți să renunțe la imparțialitate”
G4Media
„Sucul-minune” a ajuns și în Premier League: de ce a devenit atât de căutată băutura care se găsește și la supermarket
GSP.ro
Cum i-a scos DIICOT din transă pe șamanii din Hunedoara. Le promiteau clienților senzații tari cu ayahuasca, dar și intervenție medicală rapidă, în caz de complicații
Gandul
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a mărturisit prietenilor că vrea să devină mamă
Cancan
Imaginile cu Victoria au făcut furori pe net. Fosta soție a apărut în bikini
Prosport
Un român reținut dimineață a fost trimis până seara cu escortă, la București, din Italia: „O persoană periculoasă”
Libertatea
Baba Vanga ar fi prezis ce se va întâmpla cu omenirea în 2027. O boală misterioasă sau un experiment genetic ar putea schimba omenirea
CSID
Noua Dacia Spring nu va mai fi produsă în China. Unde se mută producția, dar nu în România
Promotor
HARTĂ. România, la 1.477 km de autostrăzi și drumuri expres / Ce se mai deschide în 2026 și ce rămâne pentru 2027
Economedia