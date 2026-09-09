O simplă plimbare poate preveni moartea prematură, însă contează și ritmul în care mergem

Practic, diferite combinații între numărul de pași zilnici și ritmul de mers pot fi asociate cu un risc mai scăzut de deces prematur, potrivit Euronews.

„Constatările noastre oferă indicații privind strategii flexibile, bazate pe numărul de pași, pentru reducerea riscului de mortalitate în rândul adulților de vârstă mijlocie, dar și al bătrânilor, în special al celor care se confruntă cu obstacole în creșterea numărului zilnic de pași sau a intensității mersului”, au declarat cercetătorii, subliniind faptul că majoritatea studiilor nu au analizat asocierea dintre diferite combinații de număr zilnic de pași și intensitatea mersului cu riscul de mortalitate.

Cercetătorii au analizat datele înregistrate de dispozitivele de monitorizare a activității fizice ale participanților de vârstă mijlocie din cadrul UK Biobank, care au purtat un astfel de dispozitiv timp de șapte zile între anii 2013 și 2015.

Dispozitivele de monitorizare purtate de un număr de 64.743 de participanți la studiu. Participanții sunt adulți cu vârsta între 40 și 69 de ani. Purtând aparatele, ei au făcut între mai puțin de 5.000 și peste 10.000 de pași pe zi, având ritmuri diferite.

După ce au analizat aceste date, cercetătorii au constatat că oamenii care au făcut între 7.500 de pași și 10.000 de pași în fiecare zi au reușit să reducă riscul de moarte prematură.

De asemenea, un ritm mai alert de mers, cu 90 de pași pe minut, timp de cel puțin 30 de minute, a fost asociat cu un risc mai scăzut de deces, indiferent de numărul de pași parcurși.

„Indiferent de numărul total de pași zilnici, menținerea unei cadențe mai ridicate la mers ar putea fi un obiectiv promițător pentru prevenirea mortalității premature”, au declarat cercetătorii.

Pentru cei care duc un stil de viață sedentar, cu mai puțin de 5.000 de pași pe zi, „creșterea ritmului de mers poate reduce substanțial riscul de deces din orice cauză și riscul de deces din cauza bolilor cardiovasculare”, au precizat experții.

În același timp, cei care preferă să meargă mai încet, pot să se plimbe ceva mai mult pentru ca plimbarea zilnică să aibă beneficii pentru sănătate.