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Aproape 90% dintre decesele cardiace au o cauză comună, arată un studiu amplu

Aproape 90% dintre decesele cauzate de boala cardiacă ischemică din SUA sunt legate de factori de risc modificabili. Asta arată un nou studiu publicat în JAMA Cardiology.
Aproape 90% dintre decesele cardiace au o cauză comună, arată un studiu amplu
Andreea Tobias
21 iul. 2026, 15:32, Știrile zilei
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Cercetătorii au analizat date din Studiul Global al Poverii Bolilor 2023, publicate în perioada 1990-2023. Ei au urmărit 12 factori de risc pentru boala cardiacă ischemică. Printre aceștia se numără colesterolul LDL ridicat, fumatul și poluarea cu particule, arată Medical News Today.

În 2023, boala a provocat 473.000 de decese în Statele Unite. Cifra reprezintă o scădere de 58,7% față de anul 1990.

Trei factori domină riscul de deces

Tensiunea arterială sistolică ridicată a fost principalul factor de risc în 2023.

Ea a fost urmată de alimentația nesănătoasă și de colesterolul LDL crescut. Acești trei factori au fost responsabili pentru aproape jumătate din decese. Potrivit autorului principal Gregory Roth, mulți dintre acești factori nu provoacă simptome vizibile. Boala poate fi prevenită, iar riscurile ei sunt modificabile, a subliniat el.

Obezitatea și glicemia, riscuri în creștere

Decesele legate de un indice de masă corporală ridicat au crescut cu 12,5% din 1990. Glicemia ridicată pe nemâncate a înregistrat o creștere de 10,5% în aceeași perioadă.

Cardiologul Carlos Alfonso, neimplicat în studiu, confirmă aceste tendințe din practica medicală zilnică. El subliniază legătura tot mai puternică dintre obezitate, diabet și riscul cardiovascular. Un alt specialist, Cheng-Han Chen, spune că bolile cardiace rămân principala cauză de mortalitate în SUA.

Ce recomandă medicii pentru prevenție

Experții recomandă o dietă săracă în grăsimi saturate și alimente procesate.

Exercițiile fizice zilnice ajută la menținerea unei greutăți corporale sănătoase. Controlul colesterolului cu ajutorul statinelor este util pentru reducerea riscului. Cardiologul Renato Apolito recomandă și controlul glicemiei, alături de renunțarea la fumat. Verificările medicale regulate permit depistarea timpurie a acestor factori de risc. Cunoașterea propriilor valori medicale este esențială pentru prevenție, spun specialiștii.

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