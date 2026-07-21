Descoperire istorică: O planetă asemănătoare Pământului are atmosferă

Centrul pentru Astrofizică Harvard & Smithsonian (Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian), unul dintre cele mai importante institute de cercetare astronomică din lume, a anunțat că cercetătorii au detectat pentru prima dată o atmosferă în jurul unei planete stâncoase asemănătoare Pământului, aflată în zona locuibilă a stelei sale.

Descoperirea reprezintă cea mai puternică dovadă de până acum că unele exoplanete își pot păstra atmosfera timp de miliarde de ani, sporind șansele de a susține condiții favorabile vieții.

Prima atmosferă confirmată

Planeta, denumită LHS 1140 b, se află la aproximativ 48 de ani-lumină de Pământ și orbitează o pitică roșie. Ea se află în așa-numita zonă locuibilă, regiunea din jurul unei stele unde temperaturile pot permite existența apei în stare lichidă la suprafața unei planete.

„O atmosferă este esențială pentru ca o planetă să poată susține viața așa cum o cunoaștem. Este pentru prima dată când cineva identifică o atmosferă pe o planetă stâncoasă aflată în zona locuibilă a unei alte stele”, a declarat autorul principal al studiului, Collin Cherubim, doctor în Științele Pământului și Planetare la Universitatea Harvard.

Cum au demonstrat cercetătorii existența atmosferei

Cercetătorii au detectat heliu care se desprinde treptat din atmosfera planetei, un fenomen prevăzut anterior doar de modelele teoretice. Tocmai această „scurgere” de heliu a confirmat că LHS 1140 b are un înveliș gazos stabil.

Pentru observații, echipa a folosit WINERED, un spectrograf în infraroșu capabil să detecteze gazele din atmosfera planetelor prin analiza luminii acestora. Instrumentul este montat pe telescopul Magellan de la Observatorul Las Campanas din Chile.

Astronomii au profitat de un aliniament rar, în care două planete au trecut prin fața stelei lor în aceeași noapte.

Una dintre planete nu a prezentat niciun indiciu al existenței unei atmosfere. În schimb, în cazul lui LHS 1140 b, instrumentele au detectat heliul care se pierde în spațiu, confirmând că planeta și-a păstrat atmosfera.

O întrebare veche primește primul răspuns

În ultimele două decenii, astronomii au descoperit mii de exoplanete, inclusiv numeroase planete stâncoase aflate în zone locuibile. Până acum însă nu reușiseră să demonstreze fără echivoc că una dintre acestea are atmosferă.

„Acum douăzeci de ani ne întrebam dacă alte planete telurice există măcar. Apoi am aflat că sunt comune și am descoperit unele în zona locuibilă. Următoarea întrebare era dacă vreuna dintre ele și-a păstrat atmosfera. Acum știm că cel puțin una a reușit”, a spus unul dintre coordonatorii cercetării, profesorul Robin Wordsworth de la Universitatea Harvard.

Potrivit cercetătorilor, atmosfera planetei ar fi supraviețuit mai bine de trei miliarde de ani, ceea ce transformă LHS 1140 b într-una dintre cele mai importante ținte pentru viitoarele observații astronomice.

Următorul pas: căutarea unor semne de viață

Oamenii de știință intenționează acum să stabilească din ce este alcătuită atmosfera planetei și dacă la suprafața acesteia ar putea exista oceane sau alte caracteristici asociate unui mediu locuibil.

„Acesta a fost un test de validare a modelului și sperăm că este doar prima dintre numeroasele observații care vor urma”, a explicat Collin Cherubim, cercetător în Științele Pământului și Planetare la Universitatea Harvard.

Descoperirea deschide o nouă etapă în studiul exoplanetelor – planete care orbitează alte stele decât Soarele – și oferă cercetătorilor o metodă promițătoare pentru identificarea unor lumi stâncoase cu condiții favorabile vieții.