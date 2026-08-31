Prima pagină » Social » Institutul de Boli Cardiovasculare și Transplant, inaugurat la Târgu Mureș. Fostul ministru al Sănătății prezintă investiția din PNRR

Institutul de Boli Cardiovasculare și Transplant, inaugurat la Târgu Mureș. Fostul ministru al Sănătății prezintă investiția din PNRR

Institutul de Boli Cardiovasculare și Transplant este inaugurat la Târgu Mureș. Investiția de 100 de milioane de euro, bani din PNRR, este finalizată. Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, și-a revendicat contribuția și a participat la inaugurarea noului corp chirurgical.
Institutul de Boli Cardiovasculare și Transplant, inaugurat la Târgu Mureș. Fostul ministru al Sănătății prezintă investiția din PNRR
Sursa: Facebook//rogobete.alex
Coralia Frigea
31 aug. 2026, 09:51, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Institutul de Boli Cardiovasculare și Transplant a inaugurat un nou corp luni, 31 august, la Târgu Mureș. Recepționat la limită și construit cu banii din PNRR, noul corp chirurgical se alătură spitalului.

„Un proiect complex, dedicat pacienților cu afecțiuni cardiovasculare, adulți și copii, construit la standarde moderne, cu echipamente de ultimă generație și săli de operație performante pentru chirurgia cardiacă și transplant”, a transmis Alexandru Rogobete, într-o postare pe Facebook.

Fostul ministru PSD a participat și el la inaugurare.

Ce atribuții va avea noua clădire

Noul corp al Institutului are șapte nivele. La subsol include spații tehnice și o parcare auto, la demisol se află recepția, ambulatoriul, dar și spații pentru imagistică și radiologie, etajul unu al clădirii este destinat secției pentru copii, următoarele etaje sunt destinate adulților, iar la ultimul etaj se află blocul operator.

34 de noi posturi, disponibile la spitalul din Târgu Mureș

Construcția aduce și locuri noi de muncă în sistemul public de sănătate. Institutul de Boli Cardiovasculare și Transplant a anunțat că dispune de 34 de posturi libere, care vor fi ocupate prin concurs.

Locurile libere sunt pentru asistente medicale, infirmiere și îngrijitoare.

Investiția valorează 100 de milioane de euro, bani din PNRR, și avea ca termen de finalizare 30 iunie 2026.

Recomandarea video

AUR are ca prioritate adoptarea legii de intimidare a donatorilor ONG-urilor în sesiunea parlamentară care începe la 1 septembrie
G4Media
Premoniția Elisabetei Lipă legată de o mare sportivă a României: „Nu cred că vreo țară se va putea lăuda cu asta”
GSP.ro
Cum va fi vremea în România în ultima zi de vară. Meteorologii ANM au emis cod galben de caniculă în mai multe județe din țară
Gandul
Ea este Elena, tânăra care a murit înecată în Marea Neagră. Și iubitul ei s-a stins în același mod
Cancan
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Prosport
Explicații juridice care arată de ce numirea lui Pahonțu la șefia SPP a fost viciată din punct de vedere legal. Georgiana Iorgulescu, avocat: „Trebuia să fie respinsă în CSAT pentru lipsa documentelor cerute de lege”
Libertatea
Furnicături și senzații de arsură în mâini sau picioare? Neurologii spun că pot ascunde afecțiuni care nu trebuie ignorate
CSID
EXCLUSIV | Au fost puse în funcțiune primele radare fixe „de calmare a traficului” pe DN 1, între București și Ploiești
Promotor
ANALIZĂ. 31 august, deadline istoric pentru PNRR-urile din UE: Cine sunt campionii și codașii?/ Care e țara cu scor perfect, care e cea care a primit cei mai mulți bani și cine a rămas în urmă/ Cum stă România?
Economedia