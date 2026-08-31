Institutul de Boli Cardiovasculare și Transplant, inaugurat la Târgu Mureș. Fostul ministru al Sănătății prezintă investiția din PNRR

Institutul de Boli Cardiovasculare și Transplant a inaugurat un nou corp luni, 31 august, la Târgu Mureș. Recepționat la limită și construit cu banii din PNRR, noul corp chirurgical se alătură spitalului.

„Un proiect complex, dedicat pacienților cu afecțiuni cardiovasculare, adulți și copii, construit la standarde moderne, cu echipamente de ultimă generație și săli de operație performante pentru chirurgia cardiacă și transplant”, a transmis Alexandru Rogobete, într-o postare pe Facebook.

Fostul ministru PSD a participat și el la inaugurare.

Ce atribuții va avea noua clădire

Noul corp al Institutului are șapte nivele. La subsol include spații tehnice și o parcare auto, la demisol se află recepția, ambulatoriul, dar și spații pentru imagistică și radiologie, etajul unu al clădirii este destinat secției pentru copii, următoarele etaje sunt destinate adulților, iar la ultimul etaj se află blocul operator.

34 de noi posturi, disponibile la spitalul din Târgu Mureș

Construcția aduce și locuri noi de muncă în sistemul public de sănătate. Institutul de Boli Cardiovasculare și Transplant a anunțat că dispune de 34 de posturi libere, care vor fi ocupate prin concurs.

Locurile libere sunt pentru asistente medicale, infirmiere și îngrijitoare.

Investiția valorează 100 de milioane de euro, bani din PNRR, și avea ca termen de finalizare 30 iunie 2026.