Regine și prințese din Europa și Asia, la înmormântarea Regelui Harald al Norvegiei. Cine participă la ceremonia de la Oslo

Regele Harald al V-lea al Norvegiei a petrecut peste trei decenii pe tron și a murit la vârsta de 89 de ani.

O procesiune pe jos de la palatul regal la Catedrala din Oslo va începe la ora locală 12.00, urmată de o ceremonie religioasă. Ceremonia va începe cu un minut de reculegere la nivel național, scrie Reuters.

Participanți din întreaga lume

Printre participanții așteptați se numără prințul William și prințesa Anne din Marea Britanie, prințul Akishino al Japoniei și prințesa Kiko, regele Felipe, regina Letizia și regina Sofia din Spania, familia regală a Suediei, precum și regele Frederik și regina Mary din Danemarca.

Au fost invitați, de asemenea, șefi de stat din întreaga lume.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit marți seara la Oslo, unde s-a întâlnit cu prim-ministrul Norvegiei și cu alți oficiali pentru a discuta despre războiul în curs cu Rusia, au declarat oficiali de ambele părți.

Regina Mette-Marit, așteptată la ceremonii

Se așteaptă ca regina Mette-Marit, în vârstă de 53 de ani, să participe la ceremonii, dar aceasta va călători cu mașina împreună regina Sonja, văduva regelui Harald, în vârstă de 89 de ani.

Săptămâna trecută, Mette-Marit a fost nevoită să-și anuleze planurile de a participa la ceremonia de depunere a jurământului soțului său, regele Haakon al VIII-lea, în parlament, din cauza unor complicații apărute în urma operației sale.

Fiul ei, Marius Borg Hoiby, născut dintr-o relație anterioară căsătoriei cu Haakon, este de asemenea așteptat la înmormântare, în ciuda faptului că se află în arest la domiciliu și poartă un dispozitiv de monitorizare la gleznă, după ce a fost condamnat pentru viol și violență domestică. El a formulat apel împotriva sentinței.

Înmormântat la cripta regală

După slujba de miercuri, un cortegiu mai restrâns va însoți sicriul până la cripta regală de la Cetatea Akershus, cu vedere spre portul din Oslo. Acolo, sicriul lui Harald va fi așezat într-un sarcofag, alături de cele ale părinților săi.

Când Haakon va ieși din criptă, perioada de doliu național se va încheia oficial, iar steagurile care au fost arborate în bernă de la moartea lui Harald vor fi ridicate din nou.

Mii de oameni, așteptați în Oslo

Poliția norvegiană a anunțat că asigurarea securității în timpul ceremoniilor de înmormântare reprezintă cea mai mare operațiune planificată din istoria forței de ordine, fiind așteptate mulțimi numeroase în centrul orașului Oslo. Elevii vor avea permisiunea să lipsească de la ore pentru a participa la înmormântare.

Sute de mii de norvegieni i-au adus un omagiu lui Harald, lăsând flori, lumânări și steaguri în fața Palatului Regal sau defilând pe lângă sicriul său în capela regală.