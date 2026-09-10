Nou factor de risc pentru bolile cardiovasculare. Cum îți poate afecta somnul în lumină slabă inima

„Poluarea luminoasă a apărut ca un nou factor de risc pentru bolile cardiovasculare”, a declarat autorul principal al studiului, Dr. Lu Qi.

Este recomandată o expunere mică la lumină pe timpul nopții

„Constatările noastre, împreună cu dovezile din alte studii, sugerează că reducerea expunerii la lumina nocturnă ar trebui considerată de către medici și factorii de decizie politică ca una dintre potențialele strategii de prevenire a bolilor de inimă”, a declarat Qi într-un comunicat, potrivit CNN.

Pentru un somn de calitate, experții spun că, în mod ideal, dormitorul ar trebui să aibă maximum un lux, reprezentat de o cantitate mare de întuneric. Un lux este o metodă de măsurare a nivelurilor de iluminare stabilite de Sistemul Internațional de Unități. 3 lux este echivalentul luminii lunii sau al luminii care se revarsă pe sub ușa închisă a unui dormitor, potrivit experților.

În acest studiu, cercetătorii au descoperit că pereții mușchiului cardiac al persoanelor expuse la o lumină de peste 3 lux în timpul somnului s-au îngroșat în moduri care au redus eficiența acțiunii de pompare a inimii.

Ce arată studiul

Conform studiului, amploarea pagubelor a crescut pe măsură ce dormitorul devenea mai luminos. Exemple de lumină suplimentară ar putea include strălucirea unui smartphone cu fața în sus, radianța unui ceas deșteptător digital sau poluarea luminoasă din exterior.

Comparativ cu persoanele care nu sunt expuse la lumină noaptea, dormitul la o intensitate mai mare de 3 lux a îngroșat pereții camerei ventriculului stâng al inimii, reducând spațiul din interior.

De asemenea, s-a observat o reducere a capacității mușchiului inimii de a se încorda în timpul bătăilor inimii. Acesta este un indicator precoce al disfuncției cardiace. Au fost constatate leziuni suplimentare și în alte două camere ale inimii, potrivit sursei citate.

„Expunerea la lumina nocturnă poate afecta alți factori de risc pentru boli cardiovasculare, cum ar fi stresul și schimbările biologice”, a spus Qi, referindu-se la probleme precum tensiunea arterială și ritmul cardiac.

Limitările studiului

O săptămână de testare este destul de scurtă pentru a măsura expunerea generală. În plus, utilizarea unui senzor de lumină la încheietura mâinii, pentru monitorizarea somnului, „nu este un indicator bun pentru doza primită de ochi. Aceasta ar putea fi atât supraestimată, cât și subestimată”, declară Karl Lawrence, lector la Institutul de Științe Farmaceutice de la King’s College London.