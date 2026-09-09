Restaurarea pădurilor de alge marine nu va atenua schimbările climatice. Avertismentul unui nou studiu

Proiectele de restaurare și cultivare a algelor marine încearcă să utilizeze această capacitate pentru a stoca dioxidul de carbon, în vederea atenuării încălzirii globale.

Cu toate acestea, algele ar putea deveni chiar ele o sursă de emisii de dioxid de carbon, potrivit unui studiu citat de AFP.

Algele elimină miliarde de tone de carbon anual

Asemenea copacilor, pădurile de alge marine elimină miliarde de tone de carbon în fiecare an prin fotosinteză.

Aceste proiecte de restaurare și cultivare a algelor marine încearcă să utilizeze această capacitate pentru a stoca CO2 în scopul atenuării încălzirii globale. Însă, „este puțin probabil ca restaurarea și cultivarea algelor marine să constituie o soluție majoră la schimbările climatice”, a declarat pentru AFP Karen Filbee-Dexter, cercetătoare în ecologie marină.

Autorii subliniază declinul global al pădurilor mari de alge marine, cum ar fi algele marine. Ele sunt extrem de sensibile la încălzirea oceanelor cauzată de emisiile de gaze cu efect de seră.

Acest declin eliberează milioane de tone de CO2 în atmosferă și reduce capacitatea algelor de a absorbi dioxidul de carbon.

Daunele sunt mai mari decât încercările de restaurare

Conform autorilor studiului, daunele cauzate de schimbările climatice sunt de 1.000 până la 10.000 de ori mai mari decât câștigurile obținute prin restaurarea, plantarea sau cultivarea algelor marine.

„Este extrem de important (și mai eficient) să ne străduim să prevenim dispariția pădurilor de alge marine pe care le avem deja”, a declarat Karen Filbee-Dexter, potrivit sursei.

Cercetătorii afirmă că întrebarea nu mai este „cât de mult dioxid de carbon ar putea absorbi aceste păduri (din alge) în viitor”, ci „în ce măsură vor continua să funcționeze într-un ocean care se încălzește”.

„Am văzut deja acest lucru cu pădurile terestre”, a remarcat Filbee-Dexter.

„Ecosistemele care odinioară absorbeau în mod fiabil carbonul pot deveni surse de carbon atunci când sunt împinse dincolo de limitele lor. Trebuie să învățăm aceleași lecții pentru oceane”, a adăugat ea.

Jean-Charles Leclerc, ecologist marin, a declarat că concluziile articolului sunt „deosebit de relevante pentru politicile publice”.

El a cerut protejarea pădurilor de alge marine „de la bază”, „în primul rând prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră”, dar și „prin protejarea apelor noastre costiere de pescuitul excesiv și de multiplele presiuni cu care se confruntă”, conform aceleiași surse.