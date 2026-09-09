Prima pagină » Știrile zilei » Restaurarea pădurilor de alge marine nu va atenua schimbările climatice. Avertismentul unui nou studiu

Restaurarea pădurilor de alge marine nu va atenua schimbările climatice. Avertismentul unui nou studiu

Un nou studiu avertizează cu privire la faptul că restaurarea pădurilor de alge marine nu va atenua schimbările climatice. Asemenea copacilor, algele absorb dioxidul de carbon prin fotosinteză.
Restaurarea pădurilor de alge marine nu va atenua schimbările climatice. Avertismentul unui nou studiu
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
09 sept. 2026, 12:36, Ştiinţă-Sănătate
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Proiectele de restaurare și cultivare a algelor marine încearcă să utilizeze această capacitate pentru a stoca dioxidul de carbon, în vederea atenuării încălzirii globale.

Cu toate acestea, algele ar putea deveni chiar ele o sursă de emisii de dioxid de carbon, potrivit unui studiu citat de AFP.

Algele elimină miliarde de tone de carbon anual

Asemenea copacilor, pădurile de alge marine elimină miliarde de tone de carbon în fiecare an prin fotosinteză.

Aceste proiecte de restaurare și cultivare a algelor marine încearcă să utilizeze această capacitate pentru a stoca CO2 în scopul atenuării încălzirii globale. Însă, „este puțin probabil ca restaurarea și cultivarea algelor marine să constituie o soluție majoră la schimbările climatice”, a declarat pentru AFP Karen Filbee-Dexter, cercetătoare în ecologie marină.

Autorii subliniază declinul global al pădurilor mari de alge marine, cum ar fi algele marine. Ele sunt extrem de sensibile la încălzirea oceanelor cauzată de emisiile de gaze cu efect de seră.

Acest declin eliberează milioane de tone de CO2 în atmosferă și reduce capacitatea algelor de a absorbi dioxidul de carbon.

Daunele sunt mai mari decât încercările de restaurare

Conform autorilor studiului, daunele cauzate de schimbările climatice sunt de 1.000 până la 10.000 de ori mai mari decât câștigurile obținute prin restaurarea, plantarea sau cultivarea algelor marine.

„Este extrem de important (și mai eficient) să ne străduim să prevenim dispariția pădurilor de alge marine pe care le avem deja”, a declarat Karen Filbee-Dexter, potrivit sursei.

Cercetătorii afirmă că întrebarea nu mai este „cât de mult dioxid de carbon ar putea absorbi aceste păduri (din alge) în viitor”, ci „în ce măsură vor continua să funcționeze într-un ocean care se încălzește”.

„Am văzut deja acest lucru cu pădurile terestre”, a remarcat Filbee-Dexter. 

Ecosistemele care odinioară absorbeau în mod fiabil carbonul pot deveni surse de carbon atunci când sunt împinse dincolo de limitele lor. Trebuie să învățăm aceleași lecții pentru oceane”, a adăugat ea.

Jean-Charles Leclerc, ecologist marin, a declarat că concluziile articolului sunt „deosebit de relevante pentru politicile publice”.

El a cerut protejarea pădurilor de alge marine „de la bază”, „în primul rând prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră”, dar și „prin protejarea apelor noastre costiere de pescuitul excesiv și de multiplele presiuni cu care se confruntă”, conform aceleiași surse.

Recomandarea video

Procurorul CSM Claudiu Sandu despre zborul cu jet privat al judecătorului CCR Cristian Deliorga: ”Cum se face că nu vedem nici o acțiune a Inspecției Judiciare? Există magistrați care își doresc lux și opulență, iar pentru asta sunt pregătiți să renunțe la imparțialitate”
G4Media
Cine sunt cele două femei din spatele succesului Mercedes în Formula 1
GSP.ro
Funeraliile Regelui Harald al V-lea al Norvegiei. Mii de oameni s-au adunat la Oslo pentru a-și lua rămas-bun de la regretatul suveran. Familii regale din toată Europa participă la ceremonie
Gandul
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a mărturisit prietenilor că vrea să devină mamă
Cancan
Imaginile cu Victoria au făcut furori pe net. Fosta soție a apărut în bikini
Prosport
Analiză Libertatea: Serviciile de informații din România au copiat modelul militarizat de funcționare de la serviciile rusești
Libertatea
Care este cel mai sănătos sandwich? Ingredientul care îl poate transforma într-o bombă calorică
CSID
Muzica la volan: piesa din 2017 care crește riscul de accidente
Promotor
HARTĂ. România, la 1.477 km de autostrăzi și drumuri expres / Ce se mai deschide în 2026 și ce rămâne pentru 2027
Economedia