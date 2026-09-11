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Rețea criminală asociată Camorra, destructurată în Germania, Italia și Spania. Șase persoane arestate

O rețea criminală asociată organizației mafiote italiene Camorra, suspectată de producerea și distribuirea la scară largă de bancnote euro falsificate, a fost vizată de o operațiune internațională desfășurată în Germania, Italia și Spania, cu sprijinul Europol.
Rețea criminală asociată Camorra, destructurată în Germania, Italia și Spania. Șase persoane arestate
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sursa: europol.europa.eu
Laura Buciu
11 sept. 2026, 13:34, Știri externe
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În cadrul acțiunii au fost puse în executare șase mandate de arestare și au fost efectuate simultan percheziții la 16 imobile rezidențiale și comerciale din Stuttgart și districtul Rems-Murr, Napoli și Gran Canaria.

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În Germania, anchetatorii au descoperit și ridicat două pistoale deținute ilegal, împreună cu muniție, precum și bancnote euro falsificate, de origine italiană, despre care se crede că sunt legate de așa-numitul „Napoli Group”. Polițiștii au mai confiscat 16 telefoane mobile și dispozitive de stocare a datelor.

Sute de mii de bancnote falsificate, puse în circulație

Ancheta a început în noiembrie 2021, după arestarea în landul Baden-Württemberg a unui cetățean italian în vârstă de 47 de ani, în baza unui mandat internațional emis de autoritățile italiene.

Bărbatul era suspectat de apartenență la Camorra și de implicare în activități de falsificare de bani, spălare de bani și trafic de droguri. Acesta a fost extrădat în Italia în 2022 și ulterior eliberat, însă ar fi continuat să păstreze legătura cu alți suspecți.

Printre aceștia s-ar fi aflat persoane care administrau restaurante în Stuttgart și care sunt suspectate că ar fi facilitat activitățile comerciale ilegale ale rețelei.

Anchetatorii au identificat în total cinci suspecți italieni și un cetățean turc. Gruparea este acuzată că producea și furniza bancnote euro falsificate de înaltă calitate unor organizații criminale din Germania și Spania, pentru distribuirea ulterioară.

Potrivit anchetatorilor, în acest mod ar fi fost puse în circulație câteva sute de mii de bancnote falsificate.

Cinci suspecți, în arest preventiv

În urma operațiunii, toate cele șase mandate de arestare au fost puse în aplicare. Cinci dintre suspecți se află în arest preventiv, în timp ce al șaselea a fost eliberat, fiind plasat sub controlul unor măsuri judiciare.

Perchezițiile au avut loc în Germania, Italia și Spania și au dus la confiscarea unor arme, droguri, bani falși, telefoane mobile și alte dispozitive care ar putea conține probe relevante pentru anchetă.

Europol a sprijinit ancheta

Europol a trimis doi experți la Napoli și Stuttgart pentru a oferi sprijin tehnic anchetatorilor, pentru verificarea informațiilor operative în bazele de date ale agenției și în sistemele Băncii Centrale Europene, precum și pentru realizarea unor analize financiare.

Investigația a beneficiat și de sprijinul rețelei @ON, finanțată de Uniunea Europeană și coordonată de Direcția de Investigații Antimafia din Italia.

Operațiunea a fost coordonată de Oficiul de Investigații Criminale al landului Baden-Württemberg și Parchetul din Stuttgart, în colaborare cu autoritățile italiene și spaniole.

În anchetă au participat, din Germania, Oficiul de Investigații Criminale din Baden-Württemberg și Parchetul din Stuttgart, din Italia, unitatea Carabinierilor pentru combaterea falsificării monetare și Parchetul din Napoli, iar din Spania, Poliția Națională.

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