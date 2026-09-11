Prima pagină » Știri externe » AfD se îndreaptă spre o nouă victorie regională, după succesul din Saxonia-Anhalt. CDU ar putea suferi un eșec istoric

AfD se îndreaptă spre o nouă victorie regională, după succesul din Saxonia-Anhalt. CDU ar putea suferi un eșec istoric

AfD ar putea obține o nouă victorie regională în Germania după succesul categoric din Saxonia-Anhalt, în timp ce presiunea asupra cancelarului Friedrich Merz continuă să crească.
AfD se îndreaptă spre o nouă victorie regională, după succesul din Saxonia-Anhalt. CDU ar putea suferi un eșec istoric
Iulian Moşneagu
11 sept. 2026, 12:44, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Partidul Alternativa pentru Germania (AfD) și-a mărit ușor avansul înaintea alegerilor regionale de săptămâna viitoare din Mecklenburg-Pomerania Occidentală, în timp ce conservatorii cancelarului Friedrich Merz se îndreaptă spre cel mai slab rezultat obținut vreodată de partid într-un scrutin regional, potrivit unui nou sondaj, informează agenția dpa.

AfD, formațiune anti-imigrație care a atras atenția la nivel internațional după victoria categorică de săptămâna trecută din Saxonia-Anhalt, conduce și în Mecklenburg-Pomerania Occidentală, cu 37%, potrivit sondajului realizat pentru postul ZDF și publicat joi seară.

Pe locul al doilea se află Partidul Social-Democrat (SPD), condus în land de Manuela Schwesig, cu 34%.

Uniunea Creștin-Democrată (CDU) a lui Merz este creditată, în schimb, cu doar 7%, ceea ce ar reprezenta cel mai slab rezultat obținut vreodată de partid la alegeri regionale în Germania postbelică.

Un asemenea scor ar fi o nouă lovitură pentru Merz și pentru guvernul său, deja profund nepopular, după victoria categorică obținută de AfD în Saxonia-Anhalt.

Die Linke este cotată cu 10%, iar Verzii cu 5%.

Alianța Sahra Wagenknecht (BSW), care ar putea avea un rol decisiv în formarea unei majorități în Saxonia-Anhalt, este cotată cu 4% și riscă să nu intre în legislativul landului. Mecklenburg-Pomerania Occidentală.

Alegerile regionale din Mecklenburg-Pomerania Occidentală vor avea loc pe 20 septembrie. În aceeași zi sunt programate alegeri și la Berlin.

AfD a obținut săptămâna trecută o victorie categorică în Saxonia-Anhalt, unde a primit 43,8% din voturi. CDU s-a clasat pe locul al doilea, cu 17,2%, urmat de SPD cu 9,3%, Verzii cu 8,9% și Die Linke cu 8,6%. BSW a obținut 5,3%, iar FDP doar 2,6%.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Rețeaua magistraților, politicienilor și oamenilor de afaceri din Constanța, conectați la pasagerii zborurilor private din Nisa și Mykonos / Conexiunile cu un alt judecător CCR și capii procurorilor din Dobrogea, arestați pentru corupție
G4Media
Scandalul ia amploare! Au apărut facturile și contractele: acuzat de dispariția a 500.000 de euro
GSP.ro
Sorin Grindeanu, discurs înflăcărat în fața tinerilor social democrați cărora le-a promis un guvern PSD după “guvernul mono-sprâncenat”: Nu vreau să fiți tineri frumoși și liberi, cu luminițe aprinse la telefoane, nu vreau să țipați la ordin pe lângă girafe
Gandul
Ea e amanta generalului Dorin Ioniță. Femeia obținuse un ordin de protecție, cu doar câteva ore înainte ca bărbatul să fie găsit mort. Ce gest a făcut soția
Cancan
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Prosport
Urgențele economice nu așteaptă noul Guvern. Lista problemelor care s-au adunat și trebuie reparate rapid. „Suntem într-o stagnare ce poate dura decenii”
Libertatea
Microbiomul intestinal ar putea fi „contagios”. Bacteriile din intestin se pot transmite între oameni
CSID
Zece mașini celebre lansate pe 11 septembrie 2001, în ziua când America a fost atacată
Promotor
De ce cheltuiesc românii miliarde de euro pe vacanțe în străinătate?
Economedia