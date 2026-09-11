AfD se îndreaptă spre o nouă victorie regională, după succesul din Saxonia-Anhalt. CDU ar putea suferi un eșec istoric

Partidul Alternativa pentru Germania (AfD) și-a mărit ușor avansul înaintea alegerilor regionale de săptămâna viitoare din Mecklenburg-Pomerania Occidentală, în timp ce conservatorii cancelarului Friedrich Merz se îndreaptă spre cel mai slab rezultat obținut vreodată de partid într-un scrutin regional, potrivit unui nou sondaj, informează agenția dpa.

AfD, formațiune anti-imigrație care a atras atenția la nivel internațional după victoria categorică de săptămâna trecută din Saxonia-Anhalt, conduce și în Mecklenburg-Pomerania Occidentală, cu 37%, potrivit sondajului realizat pentru postul ZDF și publicat joi seară.

Pe locul al doilea se află Partidul Social-Democrat (SPD), condus în land de Manuela Schwesig, cu 34%.

Uniunea Creștin-Democrată (CDU) a lui Merz este creditată, în schimb, cu doar 7%, ceea ce ar reprezenta cel mai slab rezultat obținut vreodată de partid la alegeri regionale în Germania postbelică.

Un asemenea scor ar fi o nouă lovitură pentru Merz și pentru guvernul său, deja profund nepopular, după victoria categorică obținută de AfD în Saxonia-Anhalt.

Die Linke este cotată cu 10%, iar Verzii cu 5%.

Alianța Sahra Wagenknecht (BSW), care ar putea avea un rol decisiv în formarea unei majorități în Saxonia-Anhalt, este cotată cu 4% și riscă să nu intre în legislativul landului. Mecklenburg-Pomerania Occidentală.

Alegerile regionale din Mecklenburg-Pomerania Occidentală vor avea loc pe 20 septembrie. În aceeași zi sunt programate alegeri și la Berlin.

AfD a obținut săptămâna trecută o victorie categorică în Saxonia-Anhalt, unde a primit 43,8% din voturi. CDU s-a clasat pe locul al doilea, cu 17,2%, urmat de SPD cu 9,3%, Verzii cu 8,9% și Die Linke cu 8,6%. BSW a obținut 5,3%, iar FDP doar 2,6%.