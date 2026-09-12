Volodimir Zelenski avertizează că vor urma represalii dacă Rusia atacă rețeaua electrică în această iarnă

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Ucraina va răspunde cu aceeași monedă dacă Rusia va ataca infrastructura energetică a țării în această iarnă. Liderul de la Kiev a spus că Moscova va suporta consecințe reciproce, potrivit Kyiv Post.

Într-un interviu acordat jurnalistului american Fareed Zakaria și în discursul susținut vineri, 11 septembrie, la forumul „Yalta European Strategy” (YES), de la Kiev, Zelenski a spus că Rusia pregătește o campanie aeriană împotriva rețelei electrice a Ucrainei.

„Ucraina este capabilă să răspundă Rusiei pentru oricare dintre operațiunile sale”, a spus Zelenski.

Președintele ucrainean a avertizat că Rusia știe ce consecințe ar putea avea un atac asupra sistemului energetic al Ucrainei.

„Rusia știe că, dacă atacă, iar ei se pregătesc să lovească sistemul nostru energetic în timpul iernii, va primi exact același lucru. Dacă ne provoacă pene de curent, vom încerca să le răspundem cu aceeași monedă.”, a punctat el.

El a precizat că Ucraina nu va copia modul în care Rusia tratează populația civilă.

„Nu compar acest lucru cu catastrofele umanitare pe care le provoacă ei astăzi. Ucraina nu face așa ceva”, a declarat el.

Zelenski propune un „armistițiu energetic”

Președintele Ucrainei a spus că o escaladare a atacurilor asupra infrastructurii energetice poate fi evitată dacă Rusia și Ucraina ajung la un acord privind un „armistițiu energetic”, în paralel cu deblocarea Mării Negre.

„Procesul de negociere trebuie să vizeze încheierea războiului. Iar dacă Rusia nu dorește să-l încheie, atunci partenerii trebuie să găsească o abordare în acest sens. Dacă acest lucru este dificil de realizat, atunci astăzi trebuie, cel puțin, să avansăm pas cu pas: să deblocăm Marea Neagră și să găsim o cale către un armistițiu energetic – dacă putem folosi această expresie – prin care sectorul energetic al ambelor țări să fie protejat.”, a spus Zelenski.

Președintele ucrainean a explicat și cum ar putea funcționa un astfel de acord: „Cu alte cuvinte, dacă rușii nu atacă sistemul nostru energetic, iar populația noastră are electricitate, Ucraina se va abține, la rândul său, să riposteze”.