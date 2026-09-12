Bogdan Ivan acuză Guvernul Bolojan că îi sărăcește pe români: Carburanții s-au scumpit galopant în ultimele luni

Deputatul PSD și fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan a criticat, sâmbătă, Guvernul Bolojan pentru creșterea prețurilor la carburanți. El a menționat un „preț istoric” la pompă, de 10,43 lei pe litru, cerând intervenția Guvernului și a instituțiilor statului.

Bogdan Ivan susține că românii ajung să plătească tot mai mult pentru aceleași produse și servicii.

„Guvernul Bolojan îi sărăcește, de la o zi la alta, pe români, care au ajuns să plătească tot mai mult pentru aceeași viață. Carburanții s-au scumpit galopant în ultimele luni, iar odată cu ei s-a scumpit aproape tot: mâncarea, transportul, serviciile, fiecare produs care ajunge în casă.”, a transmis el într-un video publicat pe pagina de Facebook.

Deputatul PSD a criticat și reacția Guvernului la creșterea prețurilor. „Ce a făcut Guvernul în tot acest timp? Guvernul a răspuns cu «analizăm» și «monitorizăm». Nu este suficient!”, a spus Ivan.

Ivan cere noi măsuri pentru reducerea prețurilor

Bogdan Ivan a precizat că „PSD a pus deja pe masă o măsură concretă, și anume reducerea accizei cu 85 de bani. Fără această intervenție, motorina ar fi fost astăzi aproape 10,40 lei litrul. Însă reducerea accizei nu poate ține loc de guvernare”.

Acesta spune însă că sunt necesare și alte măsuri pentru ca scumpirile să nu continue și pentru ca prețurile să fie verificate.

„Am spus-o și o repet. Este nevoie de intervenție imediată, de verificarea modului în care se formează prețurile, de controale reale din partea ANAF, Consiliului Concurenței și Protecției Consumatorului, de limitarea exporturilor dacă situația o impune și de supraimpozitarea profiturilor excepționale obținute în această perioadă.”, a scris acesta.

„Carburanții nu sunt doar o problemă de la pompă”

Fostul ministru al Energiei susține că problema prețurilor la carburanți trebuie privită la nivelul întregii economii, din motiv că majorarea costurilor cu combustibilul se resimte în prețurile produselor.

„Carburanții nu sunt doar o problemă de la pompă, ci sunt o problemă de economie națională. PSD nu poate accepta ca întreaga economie să fie lăsată pradă unei spirale de scumpiri, iar românii să fie cei care plătesc nota de plată.”, spune el.