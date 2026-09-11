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Criza din Orientul Mijlociu lovește piața petrolului. AIE avertizează că presiunile asupra pieței se intensifică

Oferta și cererea globală de petrol ar urma să scadă în acest an mai mult decât se estima anterior, a anunțat vineri Agenția Internațională pentru Energie (AIE).
Criza din Orientul Mijlociu lovește piața petrolului. AIE avertizează că presiunile asupra pieței se intensifică
Iulian Moşneagu
11 sept. 2026, 14:53, Știri externe
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Oferta mondială de petrol este estimată acum să scadă în 2026 cu 5,7 milioane de barili pe zi, adică aproximativ 6%, potrivit raportului lunar al AIE. Anterior, agenția estima un declin de aproximativ 4%, notează Reuters.

Creșterea numărului de atacuri asupra petrolierelor de pe rutele maritime din Orientul Mijlociu a împins în această săptămână prețul petrolului spre 110 dolari pe baril, pentru prima dată din luna mai.

Produsele petroliere rafinate s-au scumpit și mai puternic, iar motorina a atins niveluri record, în condițiile în care conflictele din Orientul Mijlociu și războiul dintre Rusia și Ucraina afectează rafinăriile.

Deși cererea scade din cauza prețurilor ridicate ale carburanților, oferta se reduce și mai rapid, ceea ce duce la diminuarea stocurilor într-un ritm record. Stocurile globale s-au redus în august într-un ritm echivalent cu 3,1 milioane de barili pe zi și au ajuns la cel mai scăzut nivel din 2023, potrivit AIE.

„Stocurile au jucat până acum un rol crucial în echilibrarea pieței”, a transmis AIE.

„În condițiile în care rezervele se reduc, iar sistemul global de rafinare funcționează aproape de limită, nevoia unor progrese pentru soluționarea conflictului din Orientul Mijlociu, precum și a războiului dintre Rusia și Ucraina, aflat acum în al cincilea an, este mai mare ca oricând pentru a evita o tensionare suplimentară a pieței”, a subliniat Agenția Internațională pentru Energie.

Producția Arabiei Saudite, la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani

Atacurile asupra infrastructurii energetice din Arabia Saudită și blocada impusă de Statele Unite Iranului au redus producția de petrol a OPEC+. Producția grupului a scăzut în august cu 1,8 milioane de barili pe zi, la 38,8 milioane de barili pe zi, potrivit AIE.

Producția de țiței a Arabiei Saudite a scăzut în august cu 2,3 milioane de barili pe zi, la 6 milioane de barili pe zi, cel mai redus nivel din ultimele peste trei decenii. Scăderea a fost provocată de atacurile care au afectat instalațiile petroliere și rutele maritime.

Grupări asociate rebelilor Houthi au atacat nave care tranzitau strâmtoarea Bab el-Mandeb, rafinăria Jazan și transporturile maritime din apropierea orașului Yanbu.

Rebelii Houthi, susținuți de Iran, au preluat joi controlul asupra portului yemenit Mocha, ceea ce reprezintă o nouă amenințare pentru traficul maritim din Marea Roșie.

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